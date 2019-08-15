Казахстанские летчики завоевали бронзовые медали "Авиадартса"

Военные летчики Казахстана, занявшие третье место в конкурсе «Авиадартс» международных армейских игр «Арми-2019», вернулись на Родину, сообщает пресс-служба Военного института Сил воздушной обороны.

Примечательно, что в аэропорту Актобе они приземлились в День военно-воздушных сил.

На земле бронзовых призеров «Авиадартса» встречали руководство, преподаватели и курсанты Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова. Посмотреть на боевые самолеты и вертолеты пригласили и городских школьников, многие из которых впервые побывали на военном аэродроме.

Летчики экипажей Су-30, занявшие второе место в номинации «Истребительная авиация», майор Ермек Муканов и капитан Александр Орел, показавший лучший результат, набрав 200 баллов из 200 возможных, рассказали, что борьба на «Авиадартсе» была жесткой и бескомпромиссной.

"Мы боролись за каждый балл с высокопрофессиональными летчиками из Российской Федерации, Беларуси и Китая. Всего несколько баллов отделяло нас от первого места, которое завоевала команда Российской Федерации. В «Авиадартсе» я принимаю участие второй раз и считаю, что международные армейские игры - значимое мероприятие не только для Казахстана, но и для всех стран-участниц. Военнослужащие имеют возможность перенимать опыт друг друга. Игры преследуют цель популяризации нашей армии, придания армии более привлекательного имиджа, для уважения к людям, которые заняты ратным трудом, защитой и обороной нашей страны", - рассказывает капитан Александр Орел.

Курсанты и школьники с восхищением смотрели, как плавно на взлетно-посадочную полосу аэродрома заходят истребители нового поколения. Несмотря на кажущуюся элегантность и утонченность форм, Су-30 СМ предназначены для уничтожения воздушных целей днем и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, а также на фоне земли при применении активных и пассивных помех, контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника на большой глубине, действий по наземным и морским объектам и ведения воздушной разведки.

Курсанты летного батальона Военного института Сил воздушной обороны с гордостью встречали старших товарищей, многие из которых являются выпускниками единственного в Средней Азии высшего военного учебного заведения, осуществляющего подготовку авиационных специалистов для всех силовых структур. Они признались, что прилагают все усилия для получения знаний и практических навыков, чтобы через несколько лет, также представлять Казахстан на поприще Международных армейских игр.

Напомним, что «АРМИ-2019» являются пятыми, юбилейными играми. Организаторы признали их самыми масштабными за все время проведения. В этом году в военной олимпиаде в 32 конкурсах по полевой, морской и воздушной выучке соревновались 223 команды из 39 стран. Конкурсы одновременно проходили на 21 полигоне в десяти странах, в акваториях Каспийского и Балтийского морей и в Персидском заливе.