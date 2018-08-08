Казахстанские ломбарды обяжут фотографировать человека, сдающего имущество
В Казахстане ломбарды обяжут фотографировать документы и людей, сдающих ценные вещи под залог, сообщает inform.kz.
"Ломбарды у нас всегда работали без всяких законных оснований. В 1997 году Нацбанк принял положение, и оно уже давно устарело. По сути дела, они стали местом сбыта краденого имущества. Любой может совершить кражу и тут же пойти сдать имущество. Это невозможно в других странах, мы изучили опыт России, Германии, Узбекистана и других стран. Поэтому мы внесли изменения в закон, он принят в мае. В соответствии с этим законом Миннацэкономики разрабатывает положение о ломбардах, и мы их обяжем фотографировать, как в Германии, документы и того человека, который сдает имущество в залог, и сообщать нам о том, что они истребовали такое имущество. Мы их легализуем и приведем в соответствие. Тогда у преступников не будет оснований сдавать это имущество в эти места", – сказал журналистам Калмуханбет Касымов на брифинге по итогам заседания объединенной коллегии министерств внутренних дел Казахстана и России.
Он также рассказал о проблемах с преступностью.
"В отношении преступности хотел бы сказать, есть проблемы. Вы знаете, у нас проблемы с сотовыми телефонами. Почему? Потому что телефон могут на одном краю базара похитить, на следующем углу базара продать, и наши операторы тут же ставят его на учет. Это немыслимо. Допустим, в Европе вообще невозможно, а у нас это возможно. Поэтому здесь легко совершать кражи сотовых телефонов", – подчеркнул Калмуханбет Касымов.
Министр напомнил, что до 1 января 2019 года все граждане должны зарегистрировать свои сотовые телефоны по ИИН. Вследствие этого решения уже не будет необходимости похищать сотовые телефоны, и проблема отпадет, уверяет министр. Сейчас же кража телефонов составляет от 15 до 20% всех совершаемых краж в стране.
Стоит отметить, что в марте 2017 года Генеральный прокурор РК Жакип Асанов на заседании координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью уже предлагал разобраться с ломбардами в Казахстане.
Генпрокурор предлагал идентифицировать всех людей, сдающих ценные вещи в ломбарды.
"Мы просим одного: каждый, кто сдает в ломбард что-то ценное, должен свою фамилию указывать. Его должны снять, зафиксировать на фото, и там должны быть камеры. Наверное, это никак не мешает свободе предпринимательской деятельности. И я уверен, что мы здесь Конституцию не нарушим. Мы такие инициативы по ломбардной деятельности будем вносить в Правительство. Надеемся, там тоже нас поддержат", – сказал тогда Генпрокурор.