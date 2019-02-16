Казахстанские миротворцы готовятся к отправке в Ливан

В учебном центре "Илийский" Алматинской области продолжается усиленная подготовка казахстанских военных. В апреле они отправятся в Ливан в составе второй миротворческой миссии. Они заменят первопроходцев, которые находятся там с ноября, сообщает Almaty.tv.
Первое, о чем стоит сказать - в миротворческую миссию отправляются исключительно воины-контрактники. И желающих отправиться на Ближний Восток действительно было много. Заявки подали около 200 человек. Но ровно половина из них отсеялась, так как требования достаточно высокие: крепкое здоровье (полугодичное пребывание в абсолютно других климатических условиях может выдержать не каждый) и психическая устойчивость.
Кстати, женщин в составе миротворческой роты пока нет. После отбора остались самые подготовленные. Именно они сейчас находятся на полигоне в Алматинской области. Там ко всему прочему миротворцы подтянули знание английского. Занимались солдаты по 6 часов в день.
В учебном центре "Илийский" подъем в 6 утра. Бег, стрельба. Здесь солдаты сконцентрированы только на выполнении задач. Причем на полигоне они будут находиться вплоть до отправки в Ливан. Отгул предоставляется лишь раз в неделю.
На практике отрабатывают службу на блокпостах. Вот, к примеру, обыскивают машину. При необходимости солдаты могут разобрать автомобиль по частям за считанные минуты. Ведь в Ливане через закрепленный за ротой участок могут попытаться провезти взрывчатые вещества. Собственно, задача нашего полка сохранить хрупкий мир в этой ближневосточной стране, организовывать наблюдательные посты, а также помогать ливанским вооруженным силам. Правда, только по необходимости.
"То есть личный состав будет нести службу на блокпосте. Будут заступать наряды по охране базового лагеря, а также будут выходить на патрулирование местности. Базовый лагерь — это то место, где непосредственно подразделение будет располагаться. Блокпост — это участок границы, проход и проезд машин. То есть на блокпосте проверяются все люди, которые проходят через этот блокпост, все машины досматриваются, если есть какая-то определенная ориентировка на машину или людей, то это все на этом блокпосте проверяется и задерживается", – рассказывает заместитель командира роты казахстанского миротворческого полка Жигер Аипов.
Спецборт со ста казахстанскими военными отправится в Ливан в апреле. Нести службу миротворцы будут в составе индийского батальона, но под флагом Казахстана и под эгидой ООН.