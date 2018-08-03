Казахстанские миротворцы отправятся в Ливан на миссию по поддержанию мира

Политика
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Рота казахстанских миротворцев продолжает интенсивную подготовку перед убытием на миссию в Ливан, передает Kazpravda.kz.



Обучением казахстанских "Голубых касок" занимаются опытные офицеры индийского миротворческого контингента ООН, у каждого из которых многолетний опыт участия в миротворческой миссии в Ливане, куда осенью отправятся казахстанские миротворцы в составе ИндКазБата.

Теоретическая часть занятий включает в себя изучение общих положений и структуры ООН, особенностей миротворческой миссии в Ливане. На практике миротворцы совершенствуют навыки организации службы на блокпостах, контрольно-пропускных пунктах, осуществляют патрулирование.

Казахстанские военные наблюдатели и штабные офицеры, которые будут участвовать в миссиях ООН на Ближнем Востоке, Кипре, Индии и Пакистане, Ливане и Западной Сахаре получат трехкратную заработную плату.



"В период прохождения службы в миссиях военнослужащие будут получать трехкратную заработную плату. Также предусмотрены выплаты из бюджета ООН в размере 1410 долларов каждому миротворцу в месяц и выплаты на оздоровления как со стороны бюджета РК, так и со стороны ООН. Есть также суточные", – сказал заместитель министра обороны Республики Казахстан, генерал-лейтенант Талгат Мухтаров.

По словам представителя ведомства, на расходы миротворческой роты потребуется в год около 340 млн тенге. Туда включены вопросы фонда оплаты труда и логистики.

Он подчеркнул, что в результате проведенной работы выбраны пять наиболее подходящих по уровню безопасности миссий для направления казахстанских миротворцев: "Миссия ООН на Ближнем Востоке", "Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре", "Группа военных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане", "Временные силы ООН в Ливане", "Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре".

Следует отметить, что в период с 2003 по 2008 год казахстанские миротворцы принимали участие в операции в Ираке, где выполняли функции по обезвреживанию взрывоопасных предметов, очистке воды и оказанию медицинской помощи местному населению. С 2007 по 2009 год казахстанские офицеры в качестве наблюдателей участвовали в миссии ООН в Непале. Начиная с 2014 года – в миссиях ООН в Западной Сахаре и Кот-д’Ивуаре в качестве военных наблюдателей.


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