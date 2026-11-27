Фото: Минобороны РК

По итогам шести месяцев службы в составе миссии ООН военнослужащие третьего национального контингента Казахстана были удостоены медалей Организации Объединенных Наций, сообщает оборонное ведомство.

Награды казахстанским миротворцам вручила командующий Силами ООН по наблюдению за разъединением (UNDOF) генерал-майор Анита Асма.

Медали стали признанием высокого профессионализма военнослужащих, добросовестного выполнения возложенных задач и их вклада в поддержание мира и безопасности в регионе.