Награда стала признанием высокого профессионализма военнослужащих РК, передает Kazpravda.kz
По итогам шести месяцев службы в составе миссии ООН военнослужащие третьего национального контингента Казахстана были удостоены медалей Организации Объединенных Наций, сообщает оборонное ведомство.
Награды казахстанским миротворцам вручила командующий Силами ООН по наблюдению за разъединением (UNDOF) генерал-майор Анита Асма.
Медали стали признанием высокого профессионализма военнослужащих, добросовестного выполнения возложенных задач и их вклада в поддержание мира и безопасности в регионе.