Казахстанские миротворцы в Ливане приняли участие в добровольной сдаче крови центру Красного Креста

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Казахстанские миротворцы, проходящие службу в миссии «Временные силы ООН в Ливане», приняли участие в добровольной сдаче крови Ливанскому центру Красного Креста, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
"Кровь необходима для пациентов, находящихся на лечении в местных больницах. По словам специалистов центра, такого рода гуманитарная помощь стала еще одной доброй традицией миротворцев", – говорится в сообщении.
"Кровь необходима для пациентов, находящихся на лечении в местных больницах. По словам специалистов центра, такого рода гуманитарная помощь стала еще одной доброй традицией миротворцев", – говорится в сообщении.