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Казахстанские миротворцы в Ливане успешно прошли проверку инспекции
Миротворческую базу казахстанцев в Ливане, посетила инспекционная группа "Общей проверки готовности подразделений ООН". Целью инспекции была проверка исправности вооружения и военной техники, средств связи, оптических прицелов, имущества роты и соблюдения санитарно-гигиенических норм, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство обороны РК.

По итогам проверки вторая сводная миротворческая рота отмечена в лучшую сторону среди всех миротворческих рот индийского батальона.



Вторая казахстанская миротворческая рота участвует в миссии "Временные силы ООН в Ливане" в соответствии с Соглашением о взаимопонимании между Правительством Казахстана и Индии "О порядке развертывания казахстанского миротворческого контингента в составе индийского батальона". За период нахождения в миссии она уже закрепила за собой статус "миротворцев-профессионалов".

"Казахстанские военнослужащие очень отважные. Я нахожусь в этой миссии уже год, и имел радость познакомиться и работать как с первой казахстанской ротой, так и со второй. Меня поражает то, что в их глазах нет ни капли страха или сомнения. Первая ротация пришла выполнять миссию, совершенно не зная, каково это, и сразу, без промедления приступила ко всем обязанностям. Как известно, во время службы второй роты, произошли серьезные инциденты: израильская армия нанесла ракетный удар по территории Ливана и массовые акты протеста демонстрантов, захватившие всю территорию Ливана", – отметил представитель Индонезии.



Командир контингента Индонезийской военной полиции ООН полковник Сони, который лично сопровождал Инспекционную группу со штаба войск "Временные силы ООН в Ливане" отметил высокий уровень базы, где работают казахстанские миротворцы.

"В такие опасные моменты ООН ограничивает все движения, отменяются все патрули. Даже миротворческие базы не снабжаются водой, едой и другими потребностями. Даже при таких условиях казахстанцы встретили инспекционную группу на высоком уровне. При таких обстоятельствах нужно это учесть, не все так смогли бы", – подчеркнул он.


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