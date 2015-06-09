Казахстанские молодые предприниматели смогут реализовать свои бизнес-идеи
Меруерт Нургазинова
17 июня стартует проект Ассоциации "Болашак" – Startup "Болашак", в рамках которого молодые предприниматели смогут реализовать свои бизнес-идеи. Об этом сообщил председатель Ассоциации "Болашак" Куандык Бишимбаев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В рамках этого проекта мы планируем провести конкурс бизнес-идей молодых предпринимателей, также и из числа болашаковцев. И в течение лета мы планируем отобрать эти проекты совместно с предпринимательским сообществом. Так молодые предприниматели смогут реализовать свои бизнес-идеи", – пояснил Бишимбаев.
Также стало известно, что сегодня у выпускников президентской стипендиальной программы "Болашак" есть успешные проекты.
"Есть болашаковцы, которые организовывают промышленные производства. Один из членов нашего совета является таким предпринимателем. Работает в сфере нефтегазового машиностроения. Сегодня организовал собственное производство, и уже 100–150 человек трудятся на его предприятии в Атырауской области. Мы хотим дальше продолжить эту инициативу. Об этом говорит Глава государства и в программе "100 шагов", и в его посыле о поддержке малого и среднего бизнеса. Казахстанцам нужно больше внимания уделять созданию собственного бизнеса", – добавил председатель ассоциации.