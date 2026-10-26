Казахстанские музыканты выступили с праздничным концертом в Болгарии

Фото: Посольство Казахстана в Болгарии

Государственное трио РК FORTE TRIO выступило в Софии с праздничной концертной программой, посвящённой Дню Республики Казахстан и 35-летию Независимости страны, сообщает Kazpravda.kz

Концерт состоялся в Центральном военном клубе Софии - историческом культурном пространстве болгарской столицы.

В исполнении Тимура Урманчеева (фортепиано), Максата Жусупова (скрипка) и Мурата Нарбекова (виолончель) прозвучали Фортепианное трио № 2 до минор Феликса Мендельсона, Invierno Porteño и Primavera Porteña Астора Пьяццоллы, казахская народная песня «Япурай» в обработке А. Толукпаева, а также произведения «Кероғлы» и «Ән шашу». Программа объединила европейскую классику и национальное музыкальное наследие Казахстана.

В мероприятии, организованном Посольством РК в Болгарии, приняли участие представители государственных органов Болгарии, парламента, дипломатического корпуса, казахской диаспоры и СМИ.

С приветственными речами выступили посол Казахстана в Болгарии Виктор Темирбаев и заместитель министра иностранных дел Болгарии Христо Полендаков. Они отметили значение независимости, дружественный характер отношений двух стран и перспективы расширения сотрудничества в сферах экономики, образования и культуры.

Международная деятельность FORTE TRIO – важная часть продвижения казахстанского искусства за рубежом. Через музыку коллектив знакомит зарубежную публику с национальным культурным наследием, укрепляет гуманитарные связи и создаёт пространство для диалога между народами. Выступление в Софии стало ещё одним шагом в развитии культурного сотрудничества Казахстана и Болгарии.