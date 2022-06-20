Казахстанские общественники предлагают развивать нацпарки по новой модели

Сегодня все больше внимания в сфере туризма привлекает направление экологического туризма. Этот вопрос, как один из важных подняли эксперты в ходе круглого стола «Национальные парки: новая модель экологического туризма», прошедшего в эту пятницу в Нур-Султане.

Мероприятие инициировано Республиканским общественным объединением «QazaqGeography» в рамках Международной выставки туризма, спорта и активного образа жизни Qazaqstan Live Fest. Во время встречи приглашенные эксперты обсудили вопросы развития инфраструктуры национальных природных парков, важность экологического воспитания в условиях современного туризма, рассказали о роли визит-центров в повышении культуры отдыха в нацпарках.

Говоря о новой модели развития нацпарков, представители РОО «QazaqGeography» подчеркнули важность вовлечения в проекты местного сообщества.

«Сегодня мы как Консорциум работаем над инфраструктурой нацпарков «Алтын-Эмель», «Чарын», «Улытау» и одной из важных составляющих наших проектов является именно работа с местным населением, улучшение их благосостояния. Для них организованы обучающие семинары и тренинги, которые позволят жителям близлежащих к паркам поселков создать свой бизнес. К примеру, они смогут организовать гостевые дома, начать производство и реализацию сувенирной продукции или продуктов питания», - рассказал заместитель Председателя правления РОО «QazaqGeography» Артур Абубакиров.

По его словам, QazaqGeography занимается проектом по организации инфраструктуры нацпарков «Алтын-Эмель» и «Чарын» с 2021 года. Уже сегодня там в рамках проекта появились безводные экотуалеты, питьевые фонтанчики, теневые навесы, которые становятся настоящим спасением для туристов в жаркое время года, смотровые площадки. На некоторых участках национального парка «Чарын» стала доступна сотовая связь, которая в будущем покроет всю территорию.

Кроме того, на территории обоих парков создана удобная навигация, позволяющая туристам без труда ориентироваться в местности. Те же условия создаются и в парке «Алтын-Эмель».

В скором времени в Чарыне и Алтын-Эмеле появятся современные визит-центры и глэмпинги для комфортного времяпровождения туристов.

В 2022 году общественное объединение начало реализацию проекта по развитию нового парка «Улытау» совместно с Программой развития ООН в Казахстане. Сейчас сотрудниками QazaqGeography проводятся научные исследования на территории нацпарка с целью изучения территории и ее биоразнообразия. В будущем Улытау станет одним из посещаемых мест с развитой туристской инфраструктурой.

«Главным преимуществом QazaqGeography остается глубокая научная составляющая. Специалисты общественного объединения проводят тщательные исследования перед тем, как приступить к тем или иным работам будь то установка навеса или питьевого фонтанчика – эксперты внимательно изучают территорию и только после этого выносят свои рекомендации», - отметил Артур Абубакиров.

Вместе с тем участники круглого стола отметили, что наравне с развитием парков необходимо повышать культуру туризма и уровень экологического воспитания. Очень часто инициаторы проекта сталкиваются с проявлением вандализма и незнанием элементарных правил поведения на природных объектах.

«Экологическое воспитание с каждым годом приобретает особую актуальность. Так как в наших руках уберечь, обеспечивая сохранность, благополучие и будущее национальных парков. И здесь важно понимать, что эта работа должна быть сообща, представляя из себя союз государственных органов, общественных организаций, специалистов природных объектов, активистов и всех отдыхающих», - заявила эко-амбассадор Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Марьям Касымова.

Эксперты сошлись во мнении, что развитие туризма как такового должно обязательно включать в себя не только формирование инфраструктуры и увеличение туристского потока, но и работу по воспитанию эко-мышления, повышение культуры туристов, а также повышение грамотности местного населения в вопросах туризма, бизнеса и гостеприимства.

Отметим, что в мероприятии приняли участие представители Министерства геологии, экологии и природных ресурсов РК, Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК, АО «НК «Kazakh Tourism», ПРООН, НПО.