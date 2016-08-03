Спорт
Казахстанские паралимпийцы усиленно готовятся на сборах в США
Ерзат Сергазин
Казахстанская сборная паралимпийцев проводит ежедневные интенсивные занятия в преддверии XV летних Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, передает Kazpravda.kz.

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Как сообщает пресс-служба национального Паралимпийского комитета РК, каждый день для атлетов начинается с усиленных физических тренировок в тренажерных залах.

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"Для пловцов созданы идеальные условия, они тренируются в бассейне, где частным гостем является легендарный Майкл Фелпс, абсолютный рекордсмен по количеству наград на Олимпийских играх. Что неизменно является хорошим показателем уровня подготовки Центра для наших паралимпийцев", – говорится в распространенной информации.

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Для карагандинки Натальи Звягинцевой УТС в США является первым выездом на американский континент, несмотря на акклиматизационный период, она чувствует себя там вполне комфортно.

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Самый титулованный член национальной паралимпийской сборной Зульфия Габидуллина начинает свои тренировки после тщательной разминки и надеется на плодотворную подготовку к важным стартам в Рио. 

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Стрелок из лука Александр Медведев оттачивает свое мастерство на открытом воздухе и на тренировочных занятиях на расстоянии 50 метров легко попадает в заветную цель.

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Пловец Роман Агалаков сдает нормативы по плаванию на дистанцию. 

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Легкоатлет Аманат Калкаев осваивает и изучает наземное покрытие американского стадиона. В этом ему помогают каждодневные усиленные тренировки на открытом воздухе.

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Парадзюдоист Ануар Сариев провел свои первые спарринги с соперниками из-за океана. Знаменательно, что со своим спарринг-партнером из США Сариев уже ранее встречался на одном из международных турниров и взял над ним верх. 

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