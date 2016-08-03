Казахстанские паралимпийцы усиленно готовятся на сборах в США
Ерзат Сергазин
Казахстанская сборная паралимпийцев проводит ежедневные интенсивные занятия в преддверии XV летних Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, передает Kazpravda.kz.
Как сообщает пресс-служба национального Паралимпийского комитета РК, каждый день для атлетов начинается с усиленных физических тренировок в тренажерных залах.
"Для пловцов созданы идеальные условия, они тренируются в бассейне, где частным гостем является легендарный Майкл Фелпс, абсолютный рекордсмен по количеству наград на Олимпийских играх. Что неизменно является хорошим показателем уровня подготовки Центра для наших паралимпийцев", – говорится в распространенной информации.
Для карагандинки Натальи Звягинцевой УТС в США является первым выездом на американский континент, несмотря на акклиматизационный период, она чувствует себя там вполне комфортно.
Самый титулованный член национальной паралимпийской сборной Зульфия Габидуллина начинает свои тренировки после тщательной разминки и надеется на плодотворную подготовку к важным стартам в Рио.
Стрелок из лука Александр Медведев оттачивает свое мастерство на открытом воздухе и на тренировочных занятиях на расстоянии 50 метров легко попадает в заветную цель.
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Парадзюдоист Ануар Сариев провел свои первые спарринги с соперниками из-за океана. Знаменательно, что со своим спарринг-партнером из США Сариев уже ранее встречался на одном из международных турниров и взял над ним верх.