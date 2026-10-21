Казахстанские параспортсмены выиграли четыре золотые медали на Азиаде

Спорт
Дана Аменова
корреспондент

Таким образом, в активе сборной Казахстана 31 медаль: 9 золотых, 10 серебряных и 12 бронзовых

Фото: Национальный паралимпийский комитет

На Азиатских Пара играх, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония), сборная Казахстана пополнила копилку наград четырьмя золотыми медалями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Актолкын Сейилбекова выступила в соревнованиях по парадзюдо в весовой категории свыше 70 кг в классе J1. Она провела четыре схватки по круговой системе и во всех одержала победу, завоевав "золото". 

Зарина Раифова также стала победительницей в дзюдо. Она показала лучший результат в весовой категории свыше 70 кг в классе J2. 

Ещё одну золотую медаль в копилку национальной сборной принёс велогонщик Наиль Ермуханбет. В индивидуальной гонке с раздельным стартом на 20 км в классе B он показал результат 34 минуты 09,17 секунды и занял первое место.

В этой же дисциплине Кирилл Илюкевич завоевал серебряную медаль, преодолев дистанцию за 35 минут 26,64 секунды.

В женской индивидуальной гонке с раздельным стартом на 15 км в классе B победу одержала Анастасия Калаус. Она показала результат 32 минуты 21,54 секунды.

В соревнованиях по лёгкой атлетике Ислам Салимов завоевал серебряную медаль в прыжках в длину в классе T13. Его лучший результат составил 6,30 метра.

Первую медаль в соревнованиях по стрельбе из лука сборной Казахстана принесли Темирлан Сейиткамал и Нуршат Толекасым. В парном турнире в классе W1 казахстанцы дошли до финала, где уступили представителям Китая, и стали серебряными призёрами.

Ещё одну награду завоевал легкоатлет Махамбет Сериккалиев. В толкании ядра в классе F53 он показал результат 6,81 метра и занял третье место, став бронзовым призёром.

Таким образом, в активе сборной Казахстана 31 медаль: 9 золотых, 10 серебряных и 12 бронзовых.

 

#золото #Азиада #параспортсмены

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