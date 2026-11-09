Казахстанские параспортсмены завоевали «золото» и «серебро» на Кубке мира по бочча

Участие в Кубке мира - важный этап подготовки к Паралимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе

Фото: Facebook / Маулен Ашимбаев

Казахстанские параспортсмены-боччисты Итиана Шингисханова и Куаныш Аскарбеков завоевали «золото» и «серебро» на Кубке мира по бочча, который проходил в эти дни в бразильском Сан-Паулу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Казахстанской федерации бочча Маулен Ашимбаев, передает Kazpravda.kz

«Друзья, сегодня у нас большая радость - Казахстан впервые завоевал «золото» и «серебро» на Кубке мира по бочча в бразильском Сан-Паулу! Куаныш Аскарбеков завоевал золотую медаль. Итиана Шингисханова – серебряную», - написал Маулен Ашимбаев.

Он подчеркнул, что это историческая победа для казахстанских боччистов и важная веха в развитии параспорта в Казахстане.

«Куаныш, Итиана, вы большие молодцы! За этой победой стоят огромный труд, сила духа, упорство и вера в себя. От всей души поздравляю наших параатлетов, тренеров, родителей, коллег из Федерации бочча Казахстана, партнёров и спонсоров и, конечно, всех наших болельщиков! Это наша общая победа! И мы обязательно будем двигаться дальше, создавать новые возможности для наших параспортсменов и развивать бочча в Казахстане», - поделился Маулен Ашимбаев.

Ранее он написал, что участие в Кубке мира - важный этап подготовки к Паралимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.