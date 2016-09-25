Спорт
Казахстанские пловцы завоевали еще две медали Азиатских пляжных игр в Дананге
Ксения Воронина
Пловцы Виталий Худяков и Ксения Романчук завоевали еще две медали Азиатских пляжных игр в Дананге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию водных видов спорта Республики Казахстан.

Виталий Худяков продолжает "золотой триумф" на соревнованиях по плаванию на открытой воде V Азиатских пляжных игр в Дананге. Сегодня пловец стал лучшим на пятикилометровой дистанции с результатом – 58:03.3. Второе место занял сирийский спортсмен Мохаммад Салех (+7.3), третье место пьедестала досталось вьетнамцу Тран Тан (+50.8).

Кенесары Кененбаев в заплыве на 5 км финишировал шестым (+3:10.4).

Ранее Худяков стал лучшим в заплыве на дистанцию в 10 км.

Вторую медаль в копилку сборной принесла еще одна воспитанница казахстанского "Центра Олимпийской подготовки по современному пятиборью и водным видам спорта" восемнадцатилетняя Ксения Романчук. Ксения стала бронзовым призером женских соревнований по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км с результатом – 2:14:20.0. "Золото" и "серебро" достались китайским спортсменам Шин Шин (2:14:01.6) и Янг Дандан (+13.2) соответственно.

"Для наших спортсменов здесь в Дананге все складывается весьма удачно! Несмотря на то, что борьба оказалась очень непростой, Виталий, Ксения и Кенесары показали отличный результат. Соперницы Ксении из Китая были сильными, но на протяжении дистанции ей удалось постепенно отсечь восьмерку лидеров и оказаться в тройке призеров. В целом, результаты наших пловцов – это талант, настойчивость самих спортсменов и совместная работа тех, кто остается в тени побед: личных тренеров, Федерации водных видов спорта Казахстана, которые каждый день работают над тем, чтобы наши спортсмены становились победителями. На прошлых Азиатских пляжных играх наши пловцы завоевали по одной золотой и серебряной медали, здесь в нашей копилке два "золота" и "бронза" – этот прогресс говорит сам за себя! Рахмет всем, кто связан с открытой водой и является частью сегодняшних побед", – прокомментировал главный тренер казахстанской сборной по плаванию на открытой воде Николай Загриценко.

Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта Андрей Крюков поздравил пловцов с победами.

"Результаты Виталия Худякова и Ксении Романчук демонстрируют отличную динамику развития казахстанских пловцов. Я бы хотел отметить, что без консолидации усилий всех сторон, занятых в процессе тренировок и подготовки казахстанских пловцов к соревнованиям, такие яркие победы, которые мы наблюдаем в течение нескольких месяцев этого года, были бы невозможны. Могу сказать следующее: работа идет в правильном направлении, поэтому блестящие результаты не заставляют себя ждать!" – сказал он. 

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