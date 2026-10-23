Казахстанские пловцы завоевали «серебро» на Азиатских Пара играх

Сборная Казахстана по пара плаванию завоевала серебряную медаль на V Азиатских Пара играх в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК
Национальная команда заняла второе место в смешанной эстафете 4×50 метров вольным стилем, показав результат 2 минуты 48,99 секунды.
В составе сборной Казахстана выступили Наталья Звягенцева, Айсултан Кулькеев, Сиязбек Далиев и Зульфия Габидуллина.
Победу одержала команда Китая, финишировавшая с результатом 2 минуты 25,22 секунды.
Бронзовыми призёрами стали представители Таиланда (2.54,64).