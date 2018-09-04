Казахстанские подводники стали призерами чемпионата Европы

Спорт
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Фото пресс-службы Министерства обороны РК
В Венгрии завершился чемпионат Европы по подводному ориентированию, где спортсмены Центрального спортивного клуба армии Казахстана по подводному плаванию завоевали одну серебряную и две бронзовые медали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.



Серебро в копилку Вооруженных сил Казахстана принесла Людмила Шумилова, заняв второе место в упражнении Parallel Race, в котором участник должен оплыть зону, найти буй и попасть в финишный створ быстрее, чем это сделают его соперники. В упражнении Monk, в ориентировании по карте, командной дисциплине третьи места заняли Людмила Шумилова и рядовой Шохноза Курбанова.



"В начале этого года, по инициативе руководства Министерства обороны Республики Казахстан на базе Центрального спортивного клуба армии был создан Центр водной подготовки. Главной задачей центра является начальная подводная подготовка амфибийных подразделений Вооруженных сил республики, что включает в себя формирование и совершенствование навыков, умений амфибийных подразделений при действиях как на воде, так и под водой", - отметил председатель Спортивного комитета – Центрального спортивного клуба армии МО РК, полковник Расул Меирманов.

Команду ЦСКА по подводному плаванию возглавляет заслуженный тренер Республики Казахстан Валерий Васильев, отметили в Минобороны.

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