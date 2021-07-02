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Казахстанские предприниматели начали использовать спутники для бизнеса и благотворительности
В космос – за безопасностью и с добрыми делами

Как казахстанская компания реализует внеземные проекты

Частная компания, зарегистрированная в Казахстане - Eurasian Space Ventures (ESV) планирует стать центром для мировых космических проектов с участием бизнеса. И такие амбиции объяснимы. Буквально на днях ESV объявила сразу о двух космических инициативах, способных изменить не только цифровую безопасность, но расширить и доступ к просвещению. Оба проекта реализованы на борту ракеты SpaceX Falcon 9 известного предпринимателя и новатора Илона Маска.

Внеземная криптобиржа

Платформа Biteeu (контролируется и управляется ESV) планирует стать первой в мире космической биржей по обмену криптовалют. Biteeu успешно запустила в космос свою инфраструктуру цифровой безопасности на борту Falcon 9 по программе совместного пользования. Космический узловой модуль создан компанией SpaceChain и установлен на спутнике YAM-2, перевозимом ракетой. Оператором управления спутниками выступил стартап Loft Orbital.

После активизации, которая ожидается осенью, космический узел будет обрабатывать транзакции Bitcoin с мультиподписью из космоса. Эта технология требует более одного закрытого ключа для авторизации транзакций с адреса криптокошелька, а значит делает их более безопасными, чем стандартные методы с одной подписью.

С ростом популярности цифровых валют вопрос безопасности их использования стал актуальным. «С помощью инновационной децентрализованной технологии космического базирования мы можем устранить уязвимости системы безопасности и укрепить уверенность институциональных и розничных трейдеров в управлении своими средствами с получением наилучшего торгового опыта», - пояснил Шухрат Ибрагимов, соучредитель и председатель совета директоров Biteeu.

Ожидается, что испытания аппаратного и программного обеспечения будут завершены к ноябрю 2021 года. После этого пользователи Biteeu, в том числе из стран СНГ, смогут авторизовать транзакции Bitcoin через кошелек с мультиподписью в космосе. Это позволит обеспечить сверхбезопасную конфиденциальность данных и операций. Подключение такой функции и то, что Biteeu разделяет мульти-миллионную ликвидность с Bittrex позволяет привлекать крупных институциальных инвесторов и рассчитывать на значительный рост объема транзакций.

Сегодня криптобиржа имеет лицензии в Европейском Союзе и Австралии, однако Biteeu не скрывает, что ищет возможность предоставить мировому криптосообществу самую безопасную, инновационную и надежную торговую платформу. И этот проект, по словам Талгата Досанова, соучредителя и генерального директора компании, отражает идею по обеспечению высочайшего уровня защиты данных для пользователей и повышению стандартов безопасности на рынке криптовалют.

Пользователи, которые зарегистрируются на Biteeu с использованием промокода spacebiteeu2021, получат сертификат с серийным номером, подтверждающий, что их имена и криптовалютные кошельки были добавлены в космический проект и безопасно отправлены на космический узел Biteeu на орбите.

Благотворительная Вселенная

Второй космический проект Eurasian Space Ventures связан с общественным проектом Divine 

(Божественный – в переводе с английского). Он был запущен глобальным благотворительным фондом «I AM PART OF», основанным казахстанским предпринимателем Шухратом Ибрагимовым.

Divine - образовательная платформа, которая обеспечивает полное понимание учения Священного Корана, подлинного сборника хадисов «Сахих аль-Бухари», обучению совершения Намаза, а также сборника Дуа и других соответствующих материалов. Но это еще и единственный в мире проект, использующий космические технологии для трансляции Священного Корана непосредственно со спутника, пролетающего над вами.

Аудио и мультимедийные файлы для Divine были загружены на спутник YAM-2, который был отправлен в космос на борту ракеты SpaceX Falcon 9.




«Наша цель - предоставить достоверную и доступную информацию об исламе людям по всему миру, желающим узнать больше о Коране и основах религии», — рассказывает Шухрат Ибрагимов.

При успешной активации на орбите в ноябре этого года файлы Корана будут передаваться из космоса на несколько платформ, среди которых официальный сайт Divine и приложение Divine Live. Кстати, с их помощью пользователи смогут в режиме реального времени увидеть местоположение спутника.

Также планируется передавать мультимедийные файлы на приемники, установленные на специальных наземных станциях, расположенных в сельских районах по всему миру, где доступ к интернету ограничен.

Люди по всему миру получат доступ к священному тексту Корана, а также к полным аудио- и текстовым описаниям и объяснениям смысла учения на разных языках. Шухрат Ибрагимов, который, как известно, также входит в совет директоров горно-металлургической корпорации ERG и Евразийского банка, сообщил, что будет развивать данный общественный проект и для людей других вероисповеданий.

По сути, современные космические технологии позволяют устранить ограничения наземной инфраструктуры для более широкого охвата людей по всему миру и не только создавать уникальные проекты, но и нести добро в мир.

Eurasian Space Ventures планирует и дальше реализовывать космические проекты. Сообщается, что ESV и SpaceChain уже подписали меморандум о взаимопонимании для дальнейшего сотрудничества и разработки совместных проектов в области космических технологий в течение двух лет.

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