Казахстанские предприниматели приняли участие в Первой выставке товаров стран ШОС

Казахстанские предприниматели приняли участие в Первой выставке товаров стран Шанхайской организации сотрудничества, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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Новый деловой формат для популяризации деятельности отечественных товаропроизводителей и привлечения зарубежных инвесторов предоставила бизнес-сообществу страны Внешнеторговая палата Казахстана. Для этих целей была организована трехдневная миссия в город Сиянь, где казахстанские компании впервые приняли участие в I Международной выставке товаров стран ШОС. Участники мероприятия отметили масштабность события, в одночасье объединившее представителей деловых кругов различных стран мира.
Национальный выставочный стенд Казахстана демонстрировал широкий ассортимент мукомольной и масложировой продукции, меда, промышленных фильтров и фильтрующих элементов, сувенирной продукции.
Товары отечественных производителей оценили не только представители из стран – участниц ШОС, а это – Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, но и стран-наблюдательниц – Афганистана, Индии, Ирана, Монголии, Пакистана и Туркменистана.
Ключевым направлением выставки стали расширение сотрудничества в воссоздании Великого шелкового пути, содействие совместному развитию, углубление регионального сотрудничества и стимулирование устойчивого роста стран ШОС. В связи с этим необходимо отметить, что казахстанские предприятия получили возможность презентовать свои товары и услуги на рынке Китайской Народной Республики, вследствие чего были достигнуты договоренности по поставке казахстанской продукции в КНР.
"Сегодня экономика страны – на новом этапе своего развития. Со вступлением Казахстана в ВТО мир все больше будет узнавать об особенностях казахстанского бизнеса. А подобные отраслевые мероприятия позволяют нашим предпринимателям не только быть в гуще мировых экономических тенденций, но и идти в ногу со временем, быть в числе конкурентоспособных", – считает председатель Внешнеторговой палаты Казахстана Меирбек Мажитов.