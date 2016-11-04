Казахстанские предприятия в ОАЭ

Мегамолл приветствует

Освоив рынки СНГ и традиционного для нас зарубежья, отечественный бизнес заинтересован в выходе на богатые страны Ближнего Востока, плацдармом для которого является эмират Дубай. Поэтому именно сюда, в центр международной торговли, своеобразный мегамолл свободных экономических отношений, высадился десант представителей 20 казахстанских компаний в рамках торговой миссии Нацио­нального агентства по экспорту и инвестициям KAZNEX INVEST.

Туристический сезон в Дубае только начинается, цены еще не «кусаются», а температура воды самая приятная. Но не за красивым загаром и яркими впечатлениями прибыли сюда бизнесмены Казахстана. На повестке дня – участие в бизнес-форуме и переговоры с потенциальными инвесторами и парт­нерами в формате B2B.

Гостей принимала Торгово-промышленная палата Дубая, здание которой в виде приз­мы высотой 91 м давно стало популярным объектом фотосъемок. ТПП Дубая, объединяющей 185 тыс. компаний, отводится главная роль в превращении ОАЭ в современный центр международного бизнеса, включающего в себя торговлю и реэкспорт.

Приветствуя казахстанскую делегацию, вице-президент ТПП Атика ан-Нассиб сообщил о возможностях дальнейшего развития отношений.

– Мое внимание привлек тот факт, что Казахстан нацелен на диверсификацию экономики и сотрудничество с новыми странами. Мы приветствуем это, так как сами проводим такую же политику, – подчеркнул Атика ан-Нассиб. – На территории Эмиратов ТПП Дубая обслуживает около 200 миллионов клиентов, и мы стремимся использовать удачное расположение Казахстана, компании которого давно и хорошо работают в ОАЭ.

Потенциал для пищепрома

Большим перспективным рынком с финансовыми ресурсами и благоприятным бизнес-климатом назвал регион Дубая Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в ОАЭ Кайрат Лама Шариф. Нынешний Казахстанско-эмиратский форум – это уже третье мероприятие за год для развития двусторонних отношений. В I квартале состоялась международная конференция, посвященная связям ОАЭ со странами СНГ, с учас­тием 70 казахстанских компаний. Затем делегация ТПП Дубая посетила Астанинский экономичес­кий форум, где также были достигнуты определенные соглашения.

– Сегодняшние договоренности лягут в основу тех мероприятий, которые мы запланировали на ближайшие годы, – выразил уверенность посол Казахстана. По его словам, в 2017 году ожидаются официальные визиты Президента Нурсултана Назарбаева в ОАЭ и министра иностранных дел и международного сотрудничества шейха Абдаллы Бен Заида Аль Нахая­на в Астану.

– В следующем году мы завершим подписание всей договорной базы взаимоотношений двух стран, – сообщил Кайрат Лама Шариф. – Граждане ОАЭ могут находиться на территории Казахстана без визы в течение месяца. Налажено регулярное авиасообщение: 30 авиарейсов в неделю осуществляют 4 авиакомпании, в том числе «Эйр Астана». Акцент совместного бизнеса нужно делать на продукты питания, которые на 100% импортируют не только Эмираты, но и все страны Персидского залива.

Подтверждением слов дип­ломата является тот факт, что больше половины казахстанской делегации составляют представители пищепрома, которые намерены экспортировать готовую и обработанную продукцию на рынок крупнейшей страны Ближнего Востока.

– Так как казахстанские производители уже имеют опыт экспорта в страны СНГ и ближнего зарубежья, то в нынешнем году KAZNEX INVEST сориентировал их на рынок Ближнего Востока и Дубая как плацдарм для него, – рассказал в кулуарах форума управляющий директор АО «KAZNEX INVEST» Аскар Арынов. – В текущем году Казахстан впервые стал экспортировать в Эмираты яйца. Причем казахстанский производитель – это казахстанско-арабское сов­местное предприя­тие. То есть это тот самый пример, когда привлекаются инвес­тиции, создаются новые произ­водства и рабочие мес­та, а в дальнейшем продукция экспортируется в третьи страны.

А. Арынов также подчерк­нул комфортное ведение бизнеса в ОАЭ, понятные правила, отсутствие налогов как таковых. Эти возможности открывают для нас рынок Ближнего Востока в 25–30 млн пот­ребителей, который находится в постоянном поиске экологически чистых, качественных продуктов питания. И Казахстан просто обязан занять здесь дос­тойную нишу.

– За первое полугодие 2016 года товарооборот между нашими странами составил более 100 миллионов долларов, что в 2,5 раза больше аналогичного периода прошлого года. Это говорит о том, что есть большой потенциал, и мы должны его развивать. Надеюсь, сегодняшняя площадка станет дополнительным импульсом в развитии торгово-экономических отношений, – сказал А. Арынов. – Более двух миллиардов долларов вложено инвесторами ОАЭ в экономику Казахстана за 10 лет. И это вылилось в реализацию конкретных проектов в строительстве, металлургии, пищепроме.

Мясо индейки и верблюжье молоко

В преддверии форума проведены встречи казахстанского бизнес-десанта с крупнейшими консалтинговыми компаниями ОАЭ, которые на первом этапе готовы выс­тупить проводниками для нашего бизнеса. Так, по словам международного финансового консультанта Максима Лаврова, множество интересных проектов не имеют выхода на инвестиции, и именно на таких мероприятиях в формате B2B происходит прямое общение инвестора и предпринимателя.

Арабский бизнес заинтересован в продукции сельского хозяйства, так как проблема продуктовой безопасности для ОАЭ в приоритете, и готов предоставлять долгосрочные инвестиции. Нужны только надежные партнеры и продуманная логистика. Площадка Дубая – самая перспективная для расширения производства: это понятные правила ведения бизнеса, поддержка правительства, наличие финансовых инструментов, долгосрочных инвес­тиций.

Осознавая все это, отечественный бизнес приехал со своими конкретными предложениями. Так, заместитель акима Костанайской области Сергей Карп­люк, проинформировав об экономическом потенциале промышленно-аграрного региона, который за последние 5 лет смог увеличить на 24% долю обрабатывающей промышленности, рассказал о заинтересованности в новых технологиях и инновационных проектах по производству экологически чистой халяльной продукции.

Готов к сотрудничеству с ОАЭ директор ТОО «IT&M» Маулен Сарсенов. Первый и единственный казахстанский завод технической изоляции из вспененного синтетического каучука за короткое время стал сильным игроком на рынке стран СНГ и ближнего зарубежья. Мощность завода – 100 кубометров продукции, 16 млн трубчатой и 5 млн рулонной изоляции. Обороты растут ежегодно. А качество выше, чем у зарубежных аналогов.

– Наши производственные возможности и качество продукции позволяют осваивать новые рынки, – поддержал коллегу директор ТОО «Kaztorgtrans» Халилулла Гран Ака. Эта мукомольная компания с 15-летним опытом и производством 18 тыс. тонн муки в месяц также готова работать с Арабскими Эмиратами.

Особым интересом на встречах с инвесторами пользовалась продукция ТОО «Ордабасы кус» под торговой маркой «Дәмді ет», причем им даже предлагали попробовать казы и сур ет из индейки. Заместитель генерального директора ТОО Галина Нахманович рассказала, что KAZNEX INVEST провел специальный анализ стран с традиционно высоким потреблением мяса индейки. ОАЭ вошли в этот список вместе с Ираном и Азербайджаном. Так что перспективы здесь огромные.

Есть и возможности: компания производит 85 наименований продукции, 10 тыс. тонн мяса индейки в год. 43% уходит на экспорт в Россию, Беларусь, Кыргызстан.

– Мы всегда ставим цель работать только по международным стандартам и ориентируемся на самый высокий сегмент потребления. А если наша продукция будет соответствовать эмиратскому рынку, то и для внутреннего рынка это хорошо, – говорит Г. Нах­манович.

Компания намерена получить международный сертификат халяльной продукции, что является основным препятствием для выхода на эмиратский рынок. До конца года весь объем уже распродан, однако после реализации проектов увеличения мощности в 2 раза, до 20 тыс. тонн, и создания собственного племенного репродуктора откроются новые возможности.

Ни много ни мало завое­вание солевого рынка Дубая назвал целью своего визита вице-президент компании «Аралтуз» Евгений Король.

– Наша продукция – дос­тойного качества и имеет неплохие перспективы на этом рынке. В связи с запус­ком нового цеха в нынешнем году мы стали выпус­кать высококачественную продукцию мелкого помола, которая востребована в ОАЭ. Можем поставлять соль в солонках, пачках, навалом, в брикетах – для сельского хозяйства. Есть много интересных продуктов, которые, думаю, будут пользоваться здесь популярностью, – сказал бизнесмен.

Управляющий директор ТОО «Ecopharm International» из ЮКО Талас Нурмахан представил вакуумные пробирки для забора венозной крови и двусторонние иглы, которые сегодня поставляются в лечебные учреждения республики. Ближний Восток по уровню жизни населения может поз­волить себе использовать эту продукцию. А завод загружен лишь на треть: при мощности в 70 млн пробирок и 40 млн игл в год производит 25 млн пробирок и около 10 млн игл.

В следующем году начнутся поставки в РФ, Беларусь и Украину, где партнеров компания нашла именно благодаря торговым миссиям KAZNEX INVEST.