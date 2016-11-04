Казахстанские предприятия в ОАЭ

Мегамолл приветствует
Освоив рынки СНГ и традиционного для нас зарубежья, отечественный бизнес заинтересован в выходе на богатые страны Ближнего Востока, плацдармом для которого является эмират Дубай. Поэтому именно сюда, в центр международной торговли, своеобразный мегамолл свободных экономических отношений, высадился десант представителей 20 казахстанских компаний в рамках торговой миссии Национального агентства по экспорту и инвестициям KAZNEX INVEST.
Туристический сезон в Дубае только начинается, цены еще не «кусаются», а температура воды самая приятная. Но не за красивым загаром и яркими впечатлениями прибыли сюда бизнесмены Казахстана. На повестке дня – участие в бизнес-форуме и переговоры с потенциальными инвесторами и партнерами в формате B2B.
Гостей принимала Торгово-промышленная палата Дубая, здание которой в виде призмы высотой 91 м давно стало популярным объектом фотосъемок. ТПП Дубая, объединяющей 185 тыс. компаний, отводится главная роль в превращении ОАЭ в современный центр международного бизнеса, включающего в себя торговлю и реэкспорт.
Приветствуя казахстанскую делегацию, вице-президент ТПП Атика ан-Нассиб сообщил о возможностях дальнейшего развития отношений.
– Мое внимание привлек тот факт, что Казахстан нацелен на диверсификацию экономики и сотрудничество с новыми странами. Мы приветствуем это, так как сами проводим такую же политику, – подчеркнул Атика ан-Нассиб. – На территории Эмиратов ТПП Дубая обслуживает около 200 миллионов клиентов, и мы стремимся использовать удачное расположение Казахстана, компании которого давно и хорошо работают в ОАЭ.
Потенциал для пищепрома
Большим перспективным рынком с финансовыми ресурсами и благоприятным бизнес-климатом назвал регион Дубая Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в ОАЭ Кайрат Лама Шариф. Нынешний Казахстанско-эмиратский форум – это уже третье мероприятие за год для развития двусторонних отношений. В I квартале состоялась международная конференция, посвященная связям ОАЭ со странами СНГ, с участием 70 казахстанских компаний. Затем делегация ТПП Дубая посетила Астанинский экономический форум, где также были достигнуты определенные соглашения.
– Сегодняшние договоренности лягут в основу тех мероприятий, которые мы запланировали на ближайшие годы, – выразил уверенность посол Казахстана. По его словам, в 2017 году ожидаются официальные визиты Президента Нурсултана Назарбаева в ОАЭ и министра иностранных дел и международного сотрудничества шейха Абдаллы Бен Заида Аль Нахаяна в Астану.
– В следующем году мы завершим подписание всей договорной базы взаимоотношений двух стран, – сообщил Кайрат Лама Шариф. – Граждане ОАЭ могут находиться на территории Казахстана без визы в течение месяца. Налажено регулярное авиасообщение: 30 авиарейсов в неделю осуществляют 4 авиакомпании, в том числе «Эйр Астана». Акцент совместного бизнеса нужно делать на продукты питания, которые на 100% импортируют не только Эмираты, но и все страны Персидского залива.
Подтверждением слов дипломата является тот факт, что больше половины казахстанской делегации составляют представители пищепрома, которые намерены экспортировать готовую и обработанную продукцию на рынок крупнейшей страны Ближнего Востока.
– Так как казахстанские производители уже имеют опыт экспорта в страны СНГ и ближнего зарубежья, то в нынешнем году KAZNEX INVEST сориентировал их на рынок Ближнего Востока и Дубая как плацдарм для него, – рассказал в кулуарах форума управляющий директор АО «KAZNEX INVEST» Аскар Арынов. – В текущем году Казахстан впервые стал экспортировать в Эмираты яйца. Причем казахстанский производитель – это казахстанско-арабское совместное предприятие. То есть это тот самый пример, когда привлекаются инвестиции, создаются новые производства и рабочие места, а в дальнейшем продукция экспортируется в третьи страны.
А. Арынов также подчеркнул комфортное ведение бизнеса в ОАЭ, понятные правила, отсутствие налогов как таковых. Эти возможности открывают для нас рынок Ближнего Востока в 25–30 млн потребителей, который находится в постоянном поиске экологически чистых, качественных продуктов питания. И Казахстан просто обязан занять здесь достойную нишу.
– За первое полугодие 2016 года товарооборот между нашими странами составил более 100 миллионов долларов, что в 2,5 раза больше аналогичного периода прошлого года. Это говорит о том, что есть большой потенциал, и мы должны его развивать. Надеюсь, сегодняшняя площадка станет дополнительным импульсом в развитии торгово-экономических отношений, – сказал А. Арынов. – Более двух миллиардов долларов вложено инвесторами ОАЭ в экономику Казахстана за 10 лет. И это вылилось в реализацию конкретных проектов в строительстве, металлургии, пищепроме.
Мясо индейки и верблюжье молоко
В преддверии форума проведены встречи казахстанского бизнес-десанта с крупнейшими консалтинговыми компаниями ОАЭ, которые на первом этапе готовы выступить проводниками для нашего бизнеса. Так, по словам международного финансового консультанта Максима Лаврова, множество интересных проектов не имеют выхода на инвестиции, и именно на таких мероприятиях в формате B2B происходит прямое общение инвестора и предпринимателя.
Арабский бизнес заинтересован в продукции сельского хозяйства, так как проблема продуктовой безопасности для ОАЭ в приоритете, и готов предоставлять долгосрочные инвестиции. Нужны только надежные партнеры и продуманная логистика. Площадка Дубая – самая перспективная для расширения производства: это понятные правила ведения бизнеса, поддержка правительства, наличие финансовых инструментов, долгосрочных инвестиций.
Осознавая все это, отечественный бизнес приехал со своими конкретными предложениями. Так, заместитель акима Костанайской области Сергей Карплюк, проинформировав об экономическом потенциале промышленно-аграрного региона, который за последние 5 лет смог увеличить на 24% долю обрабатывающей промышленности, рассказал о заинтересованности в новых технологиях и инновационных проектах по производству экологически чистой халяльной продукции.
Готов к сотрудничеству с ОАЭ директор ТОО «IT&M» Маулен Сарсенов. Первый и единственный казахстанский завод технической изоляции из вспененного синтетического каучука за короткое время стал сильным игроком на рынке стран СНГ и ближнего зарубежья. Мощность завода – 100 кубометров продукции, 16 млн трубчатой и 5 млн рулонной изоляции. Обороты растут ежегодно. А качество выше, чем у зарубежных аналогов.
– Наши производственные возможности и качество продукции позволяют осваивать новые рынки, – поддержал коллегу директор ТОО «Kaztorgtrans» Халилулла Гран Ака. Эта мукомольная компания с 15-летним опытом и производством 18 тыс. тонн муки в месяц также готова работать с Арабскими Эмиратами.
Особым интересом на встречах с инвесторами пользовалась продукция ТОО «Ордабасы кус» под торговой маркой «Дәмді ет», причем им даже предлагали попробовать казы и сур ет из индейки. Заместитель генерального директора ТОО Галина Нахманович рассказала, что KAZNEX INVEST провел специальный анализ стран с традиционно высоким потреблением мяса индейки. ОАЭ вошли в этот список вместе с Ираном и Азербайджаном. Так что перспективы здесь огромные.
Есть и возможности: компания производит 85 наименований продукции, 10 тыс. тонн мяса индейки в год. 43% уходит на экспорт в Россию, Беларусь, Кыргызстан.
– Мы всегда ставим цель работать только по международным стандартам и ориентируемся на самый высокий сегмент потребления. А если наша продукция будет соответствовать эмиратскому рынку, то и для внутреннего рынка это хорошо, – говорит Г. Нахманович.
Компания намерена получить международный сертификат халяльной продукции, что является основным препятствием для выхода на эмиратский рынок. До конца года весь объем уже распродан, однако после реализации проектов увеличения мощности в 2 раза, до 20 тыс. тонн, и создания собственного племенного репродуктора откроются новые возможности.
Ни много ни мало завоевание солевого рынка Дубая назвал целью своего визита вице-президент компании «Аралтуз» Евгений Король.
– Наша продукция – достойного качества и имеет неплохие перспективы на этом рынке. В связи с запуском нового цеха в нынешнем году мы стали выпускать высококачественную продукцию мелкого помола, которая востребована в ОАЭ. Можем поставлять соль в солонках, пачках, навалом, в брикетах – для сельского хозяйства. Есть много интересных продуктов, которые, думаю, будут пользоваться здесь популярностью, – сказал бизнесмен.
Управляющий директор ТОО «Ecopharm International» из ЮКО Талас Нурмахан представил вакуумные пробирки для забора венозной крови и двусторонние иглы, которые сегодня поставляются в лечебные учреждения республики. Ближний Восток по уровню жизни населения может позволить себе использовать эту продукцию. А завод загружен лишь на треть: при мощности в 70 млн пробирок и 40 млн игл в год производит 25 млн пробирок и около 10 млн игл.
В следующем году начнутся поставки в РФ, Беларусь и Украину, где партнеров компания нашла именно благодаря торговым миссиям KAZNEX INVEST.