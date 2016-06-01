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​Казахстанские проекты автогиганта
Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

В рамках своего первого визита в Казахстан президент АВТОВАЗа Николя Мор ознакомился с работой автосборочного завода «АЗИЯ АВТО» и побывал на площадках нового автозавода полного цикла. Во время встречи с акимом ВКО глава компании обсудил также состояние дел по возведению инженерной инфраструктуры будущего производства.

На сегодня на строящемся автозаводе АО «АЗИЯ АВТО Казахстан» выполнена значительная часть работ по прокладке электрических сетей, обеспечению тепло- и водоснабжения, строительству дорог и железнодорожных путей. Основная часть объектов инфраструктуры будет сдана в эксплуатацию в IV квартале текущего года, железнодорожные пути – в 2017-м. Финансирование работ осуществляется в рамках Госпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Николя Мор отметил особое значение казахстанских проектов компании в реализации стратегических планов на рынках стран СНГ и дальнего зарубежья и заявил о намерении компании ускорить их реализацию.

– Устькаменогорское производство станет форпостом для развития экспортных поставок АВТОВАЗа на рынки других стран СНГ, – подчеркнул глава российского автогиганта.

Создание производства мощностью 120 тыс. автомобилей в режиме сварки и окраски, а также технопарка по выпуску автокомпонентов в Усть-Каменогорске начато в ноябре 2013 года. Проект одобрен в рамках долгосрочной стратегии развития альянса Renault-Nissan. Ключевыми рынками сбыта продукции нового автозавода полного цикла станут Казахстан, Сибирский и Уральский регионы России, страны Центральной Азии.

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