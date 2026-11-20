Для выхода на международный рынок важно понимать, кому книга может быть интересна, какое издательство способно с ней работать и как представить произведение профессиональному сообществу

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Так считает исполнительный директор международной платформы литературных прав и издательского сотрудничества NOMfolio Баян Кабылаш.

– Дело не в том, что нам нечего предложить. Проблема в том, что хорошая книга сама по себе еще не становится международным изданием. Между автором и зарубежным читателем стоит большая работа: перевод, поиск издателя, переговоры о правах, финансирование, продвижение и понимание того, как устроен мировой книжный рынок, – начинает она нашу беседу.

Отвечая на вопрос о том, что мешает нашей литературе смелее покорять мировой рынок, Баян Кабылаш отмечает: международное книгоиздание требует гораздо большего, чем перевод произведения на английский язык. Необходимо понимать, кому книга может быть интересна, какое издательство способно с ней работать, как представить произведение профессиональному сообществу.

Зарубежному партнеру нужны синопсис, биография автора, сведения об авторских правах, качественные фрагменты перевода, описание целевой аудитории и аргументы в пользу публикации. При этом особое значение имеет литературный перевод.

– Это передача смысла, интонации, культурного контекста и авторского голоса. При этом важно сохранить особенности центральноазиатской культуры и сделать произведение понятным читателю, который только знакомится с регионом, – говорит Баян Кабылаш.

Еще одно препятствие – ограниченные ресурсы многих издательств. У них не всегда есть возможность регулярно участвовать в международных мероприятиях, готовить материалы на нескольких языках, привлекать зарубежных специалистов и вести переговоры, которые могут продолжаться годами. В результате интерес­ная книга не всегда доходит до издателя, способного представить ее за рубежом.

Международные книжные ярмарки дают возможность издателям, литературным агентам, переводчикам и авторам встретиться и обсудить текущие вопросы. Национальные стенды, презентации и встречи помогают привлечь внимание к стране и ее литературе, но это только начало работы.

– Реальный результат становится заметен позже – когда зарубежный издатель приобретает права, появляется качественный перевод, книга выходит в другой стране и находит своего читателя, – подчеркивает собеседница.

Она полагает, что оценивать международное участие нужно не только количеством представленных книг и проведенных мероприятий, но и конкретными результатами – новыми переводами, договорами о передаче прав, долгосрочными партнерствами и интересом зарубежных издателей к авторам региона.

Международный опыт показывает, что для продвижения литературы необходима последовательная работа. Для того чтобы казахстанские и другие центральноазиатские авторы чаще выходили на международный рынок, необходимо поддерживать весь путь книги – от перевода до публикации. Прежде всего нужны гранты на литературный перевод, программы для переводчиков, творческие резиденции, стажировки и сотрудничество с зарубежными издательствами. При этом поддержка должна не просто обеспечить подготовку перевода, а довести проект до выхода книги.

Не менее важно развивать работу с литературными правами: обучать авторов и издателей международным переговорам, предоставлять профессиональные консультации, создавать каталоги прав и площадки для поиска партнеров.

– Участие в международных книжных ярмарках также должно стать частью долгосрочной стратегии, а не ограничиваться разовыми мероприятиями. После каждой ярмарки необходима работа с потенциальными партнерами, переговорами и договорами, – убеждена она.

Отдельное направление – сотрудничество внутри Центральной Азии. Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан обладают собственными литературными традиция­ми и особенностями книжного рынка. Совместные инициативы позволят издателям и авторам обмениваться опытом, расширять профессиональные связи и выходить на международные площадки.

Практическая работа с книгами, издателями и международными партнерами помогла Баян Кабылаш увидеть одну из системных проблем отрасли: произведения и авторы есть, интерес зарубежных специалистов – тоже, но информация о книгах и правах часто разрознена, а путь от первого знакомства до публикации за рубежом оказывается сложным.

Так появилась идея NOMfolio – платформы, которую начали создавать для продвижения книг и литературных прав Центральной Азии на международном книжном рынке.

Платформа призвана помочь авторам и издателям представлять свои произведения, а зарубежным партнерам – находить интересные книги и возможности для сотрудничества. Речь идет не только о переводах, но и о передаче издательских прав, публикациях на других языках, адаптации и других формах работы с интеллектуальной собственностью.

По словам эксперта, технологии могут упростить поиск книг и обмен информацией, но не заменят качественный перевод, профессиональную экспертизу и доверие между партнерами. Поэтому такие инициативы должны развиваться совместно с издательствами, переводчиками, культурными организациями и государственными программами поддержки.

По мнению Баян Кабылаш, продвижение литературы за рубежом начинается с развития книжной культуры внутри страны. Для этого детям нужны интересные книги на родном языке, авторам – возможности для публикации, а библиотекам, школам и книжным магазинам – условия для привлечения читателей.

– Чем сильнее наша книжная культура, тем больше возможностей для авторов, издателей и переводчиков. А чем шире известность нашей литературы в мире, тем больше людей за пределами региона смогут познакомиться с нашей историей и современностью через книги, – отмечает эксперт.

Она убеждена, что книгоиздание необходимо рассматривать как долгосрочную инвестицию в культуру, образование и международные связи. При этом государственная поддержка должна приносить конкретные результаты – выход переводных изданий, заключение договоров с зарубежными издательствами, развитие профессиональных партнерств и расширение читательской аудитории.

– Международное издательское сотрудничество редко дает мгновенный результат. Между первой встречей на книжной ярмарке и выходом книги могут пройти годы, поэтому здесь особенно важны преемственность и готовность работать не только ради ближайшего события, но и ради долгосрочного результата, – заключает Баян Кабылаш.