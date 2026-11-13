Казахстанские производители товаров легкой промышленности начали регистрацию в системе маркировки

Экономика

С 1 декабря в Казахстане начнется поэтапное введение обязательной цифровой маркировки товаров легкой промышленности. Участники рынка уже готовятся к новым требованиям: в системе маркировки зарегистрировались 55 участников оборота товаров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпромышленности

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Легкая промышленность включает более чем 20 подотраслей, которые объединены в три основные группы: это текстильная промышленность, на которую приходится 61,3%, производство одежды – 32,2% и производство кожаной и относящейся к ней продукции – 6,5%.

В отрасли действует 1419 предприятий (1382 – малые, 29 – средние, 8 – крупные), из них в текстильной отрасли – 492 (34,6%), производстве одежды – 802 (56,5%), в производстве кожаной и относящейся к ней продукции – 125 (8,8%).

Списочная численность работников отрасли составляет 18,3 тыс. человек.

В рамках подготовки к внедрению обязательной маркировки Министерством утверждён приказ № 450 от 10 сентября 2026 года «Об утверждении Правил маркировки и прослеживаемости товаров лёгкой промышленности средствами идентификации».

Введение цифровой маркировки направлено на сокращение нелегального оборота продукции, повышение прозрачности товарного рынка, а также формирование равных и конкурентных условий для добросовестных отечественных производителей и импортёров. Новая система позволит обеспечить прослеживаемость товаров на всех этапах их обращения и усилить контроль за легальностью продукции.

«На маркетплейсах отечественные производители, работающие официально, со всеми налогами и сертификатами, вынуждены конкурировать с товарами, ввезенными по серым схемам без уплаты пошлин. Новая система начнет отслеживать путь каждой единицы товара от завода или импорта до кассы. Думаю, цифровая маркировка поможет укрепить доверие казахстанских покупателей к казахстанской одежде и текстилю», – отмечает руководитель карагандинского швейного предприятия ТОО «Тандем XXI» Людмила Мартюхина.

По мнению предпринимателя, маркировка также позволит предприятиям упростить складской учет, сократить ошибки при приемке и отгрузке товаров, а также снизить риск недостач.

В Национальном объединении предприятий легкой промышленности QazTextileIndustry подчеркивают, что маркировка важна не только для казахстанских производителей, но и для добросовестных импортеров, которые соблюдают требования законодательства.

«Если уменьшается доля товара неизвестного происхождения, более устойчивые позиции получают все легальные участники рынка. Для отечественного производителя это означает возможность честнее конкурировать по качеству, цене, сервису и бренду. Для официального импортера – защиту вложений в легальный ввоз и дистрибуцию», – отмечает председатель правления QazTextileIndustry Гульмира Уахитова.

По мнению Гульмиры Уахитовой, снижение объёмов теневого оборота будет способствовать повышению загрузки отечественных производственных мощностей, расширению ассортимента выпускаемой продукции и увеличению доли казахстанских товаров на внутреннем рынке.

Как будет вводиться маркировка

●       С 1 декабря 2026 года — вводится обязательная маркировка отдельных изделий из кожи и искусственного меха, некоторых видов одежды, лыжных костюмов, постельного, столового и кухонного белья.

●       С 1 марта 2027 года — требование распространяется на отдельные виды верхней одежды, свитеры, кардиганы, рубашки, блузки, шарфы и другие категории товаров.

●       С 1 октября 2027 года — маркировка вводится в отношении дополнительных категорий товаров, в том числе костюмов, платьев, юбок, брюк, комбинезонов и спортивных костюмов.

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#экономика #промышленность #маркировка

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