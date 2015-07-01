Казахстанские прокуроры изучили опыт турецких коллег
Олег ТАРАН
Завершился визит казахстанской делегации в Турцию в рамках изучения опыта организации работы Академии правосудия этой страны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
В состав группы, возглавляемой заместителем Генерального прокурора Жакипом Асановым, вошли депутат Мажилиса Парламента Нурлан Абдиров, заместитель заведующего отделом Администрации Президента Алексей Калайчиди, представители Верховного суда, Генпрокуратуры.
Гости из Казахстана встретились с руководством турецкой академии, ознакомились с основными направлениями деятельности учебного заведения, его структурой, особенностями организации обучения и повышения квалификации слушателей, научно-методической и материально-технической базой.
Академия правосудия Турции – образовательное учреждение с особым статусом, обучение в котором обязательно для каждого юриста, избравшего профессию судьи или прокурора. Учебная программа призвана дать слушателям необходимые теоретические знания, подкрепленные практическими навыками прокурорской и судейской работы.
В ходе визита послом Казахстана в Турции Жансеитом Туймебаевым президенту Академии правосудия Йалмазу Акчилу была вручена памятная медаль "За развитие дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Турцией". Состоялись рабочие встречи членов делегации с первыми руководителями государственных органов страны.
Казахстанцы ознакомились с законодательством и правовой системой Турции, полномочиями центральных госструктур. Представители принимающей стороны высоко оценили динамичное развитие Казахстана, особо отметив выдающиеся заслуги Президента республики Нурсултана Назарбаева в укреплении и развитии казахстанско-турецких отношений и тюркской интеграции.
Положительный опыт организации работы турецкой Академии правосудия предполагается использовать в деятельности создаваемой в Казахстане при Генеральной прокуратуре Академии правоохранительных органов.