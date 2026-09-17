Казахстанские пятиборки вышли в финал Азиатских игр

Фото: НОК

На XX летних Азиатских играх в Аичи–Нагое завершились полуфинальные состязания по современному пятиборью среди женщин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта МТС РК

По итогам выступлений все три казахстанские спортсменки завоевали путёвки в финал. В полуфиналах группы A и B участницы соревновались в фехтовании, полосе препятствий, плавании и лазер-ране. В группе A Аяна Казбекова показала пятый результат, набрав 1363 очка. Юлиана Петрова с 1345 очками заняла девятое место. В полуфинале группы B Диана Щедрова финишировала пятой, набрав 1356 очков.

В финал проходили по девять лучших спортсменок из каждой полуфинальной группы. Таким образом, Аяна Казбекова, Юлиана Петрова и Диана Щедрова продолжат борьбу за медали Азиатских игр. Финальные соревнования среди женщин состоятся 20 сентября.