Казахстанские пятиборки вышли в финал Азиатских игр

Спорт

Аяна Казбекова, Юлиана Петрова и Диана Щедрова продолжат борьбу за медали Азиатских игр.

Фото: НОК

На XX летних Азиатских играх в Аичи–Нагое завершились полуфинальные состязания по современному пятиборью среди женщин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта МТС РК

По итогам выступлений все три казахстанские спортсменки завоевали путёвки в финал. В полуфиналах группы A и B участницы соревновались в фехтовании, полосе препятствий, плавании и лазер-ране. В группе A Аяна Казбекова показала пятый результат, набрав 1363 очка. Юлиана Петрова с 1345 очками заняла девятое место. В полуфинале группы B Диана Щедрова финишировала пятой, набрав 1356 очков.

В финал проходили по девять лучших спортсменок из каждой полуфинальной группы. Таким образом, Аяна Казбекова, Юлиана Петрова и Диана Щедрова продолжат борьбу за медали Азиатских игр. Финальные соревнования среди женщин состоятся 20 сентября.

#финал #Азиада #пятиборки

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