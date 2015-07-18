Казахстанские работодатели выплатили долги по зарплате на сумму более 3 млрд тенге

С начала 2015 года госинспекторами труда в 735 предприятиях выявлена задолженность по заработной плате перед 24,8 тыс. работников на сумму более 3,5 млрд тенге. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения и социального развития РК Биржан Нурымбетов в ходе коллегии ведомства, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Руководству данных организаций выдано 981 обязательное для исполнения предписание и наложено штрафов на сумму около 83,5 миллиона тенге. В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 23,7 тысячи работников, которым выплачено свыше 3,1 миллиарда тенге", – отметил вице-министр.
Также сообщается, что за первое полугодие госинспекторы провели 6 тысяч проверок, в результате которых выявлено более 12,7 тыс. нарушений. В отношении компаний наложены штрафы на сумму 197 млн тенге.
В ходе коллегии было отмечено, что в Казахстане снизился уровень производственного травматизма. Так, по состоянию на 1 июля 2015 года на предприятиях и в организациях республики в результате несчастных случаев пострадали 840 человек, что на 7,6% ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (909 чел.). Число пострадавших со смертельным исходом составило 112 человек, что на 29,5% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (159).
"Для усиления мер по обеспечению безопасности и охраны труда в рамках разрабатываемого нового Трудового кодекса предлагается внести нормы, реализующие комплекс превентивных мероприятий по сохранению жизни и здоровья работников, включая меры профилактики, раннего выявления профессиональных заболеваний путем регламентации обязанности работника проходить за счет средств работодателя на регулярной основе медицинский осмотр, независимо от условий труда", – заключил Биржан Нурымбетов.