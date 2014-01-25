Казахстанские реформы вызывают интерес

Казахстанские депутаты обсудили с представителями стран – участниц выставки актуальные вопросы сотрудничества в агропромышленном комплексе, ознакомились с передовым опытом международных компаний, а также приняли участие в кооперационной бирже и подиумных дискуссиях Глобального форума по продовольствию и сельскому хозяйству (GFFA), организованного Федеральным министерством сельского хозяйства Германии. Особый интерес зарубежных представителей вызвали заявленные в Послании Президента РК народу Казахстана реформы в сфере агропромышленного комплекса и создание эффективного земельного рынка, в том числе через передачу в аренду сельхозугодий с привлечением инвестиций и внедрением передовых технологий.

В ходе двусторонних переговоров с германскими партнерами были затронуты вопросы содержательного наполнения казахстанско-германского аграрно-политического диалога, а также обсуждены новые пилотные проекты в сфере сельского хозяйства и агропромышленного машиностроения.

Анастасия ШВАРЦ