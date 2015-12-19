Казахстанские сейсмологи сообщают о землетрясении на территории Китая, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на interfax.kz
На территории Китая в пятницу в 20:09 по времени Астаны произошло землетрясение магнитудой 4,9.
"Его эпицентр находился на глубине 5 км в 481 км на восток от Алматы", – сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета по науке Минобразования Казахстана.
Энергетический класс землетрясения – 10.8. Координаты эпицентра – 43.46 градуса северной широты, 82.82 градуса восточной долготы.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.