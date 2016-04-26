В мире Казахстанские сейсмостанции зафиксировали землетрясение в Кыргызстане

В 324 км от Алматы произошло землетрясение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на казахстанских сейсмологов. Эпицентр зафиксированного в 09.21 по времени Астаны землетрясения располагался на территории Кыргызстана.



"Энергетический класс землетрясения – 10.4, магнитуда – MPV 4.7, координаты эпицентра – 41.01° с.ш. 74.32° в.д., глубина – 0 км", – сообщается в информации ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Комитета по науке МОН РК".



Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.