Казахстанские шахматистки повторили исторический успех на Олимпиаде

Шахматы

Среди 189 женских сборных команда РК уступила только Китаю

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Соревнования проходили с 16 по 27 сентября в Самарканде (Узбекистан) и собрали рекордное количество участников - почти 400 команд в мужском и женском турнирах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК

В заключительном, 11-м туре 46-й Шахматной олимпиады женская сборная Казахстана встретилась с Польшей. Елназ Калиахмет одержала победу, Бибисара Асаубаева и Меруерт Камалиденова завершили свои партии вничью, а Алуа Нурман потерпела первое поражение на турнире. Итог встречи - 2:2.

По итогам 11 туров Казахстан набрал 18 очков и занял второе место среди 189 женских сборных, уступив только Китаю. Третьей стала команда Индии.

Особенно примечательно, что сборная Казахстана впервые в истории своих выступлений на Шахматных олимпиадах завершила турнир без единого командного поражения - семь побед и четыре ничьи, подчеркнули в министерстве.

В Минтуризма отметили, что Казахстан второй раз подряд поднялся на вторую ступень пьедестала одного из главных командных турниров в мировых шахматах. Впервые казахстанская женская сборная завоевала серебро Шахматной олимпиады в 2024 году в Будапеште. Спустя два года команда повторила этот результат уже в Самарканде.

В составе сборной Казахстана выступили Бибисара Асаубаева, Алуа Нурман, Меруерт Камалиденова, Елназ Калиахмет и Зарина Нургалиева. Капитан команды - Павел Коцур.

#олимпиада #серебро #шахматы

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