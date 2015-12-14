Казахстанские школьники на один день стали десантниками

Сегодня войсковая часть 68665 близ Астаны открыла свои двери для воспитанников военно-спортивного клуба "Десантное братство" из Степногорска, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
"Школьники – девочки и мальчики в возрасте 12–15 лет – получили возможность на один день стать настоящими военнослужащими, "примерить" на себя профессию казахстанского десантника", – говорится в пресс-релизе.
Военнослужащие десантно-штурмовой бригады провели с ребятами занятия по воздушно-десантной подготовке, укладке парашютов, рассказали и показали различные виды парашютных систем. Теоретические занятия были дополнены интересной практикой.
На учебном полигоне воинской части юные десантники под руководством военных наставников попробовали выполнить один из самых быстрых способов десантирования – спуск по фалу. "Ребята узнали, что беспарашютный спуск по канату является одним из лучших методов десантирования при необходимости оперативной переброски подразделения на поле боя, доставки груза, эвакуации пострадавших из труднодоступной местности и практикуется военнослужащими бригады с 2013 года", – поясняется в сообщении.
Как отмечает инструктор военно-спортивного клуба "Десантное братство" Сергей Олейник, у его воспитанников "живой" интерес к военному делу, а такие занятия как нельзя лучше все это подкрепляют, дают первые навыки для предстоящей воинской службы в армии. Многие ребята мечтают стать настоящими десантниками и уже всерьез задумались о профессии военнослужащего.
В войсковой части 68665 такие познавательные занятия с воспитанниками военно-патриотических, спортивных клубов проводятся регулярно, примерно дважды в год. Сегодняшнее мероприятие было посвящено Дню Независимости РК.