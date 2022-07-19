Общество , Образование
Казахстанские школьники получат до 4,5 млн тенге за медали международной олимпиады по химии

1 золотую и 3 серебряные медали завоевали наши школьники на Международной олимпиаде по химии (IСhO-2022), передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграмм канал Министра просвещения Республики Казахстан Асхата Аймагамбетова.

“Казахстан представили 4 ученика из Нур-Султана, Караганды, Павлодара и Актау. Они соревновались с 322 школьниками из 83 стран мира. Таким образом, все 4 ученика стали призерами престижной олимпиады.

Первую золотую медаль с 2017 года в копилку сборной принес Мадияр Касымалы, серебряные медали завоевали Санжар Бисенали, Санжар Нургалиев и Альмира Нурланова. В прошлом году у нас были три серебряные и одна бронзовая медали.

Поздравляю наших школьников с новыми высокими результатами и достойными победами! Успех наших ребят на международных олимпиадах по математике, физике, химии – показатель хороших достижений по естественнонаучным дисциплинам. Упорство, ум, труд и воля к победе членов наших команд станут примером и для всех других школьников.

Добавлю, что впервые за всю историю участия в данных олимпиадах наши призеры получат денежные премии и гранты для обучения в казахстанских вузах без сдачи ЕНТ”, написал Министр просвещения у себя на канале https://t.me/aimagambetov/178.

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