Казахстанские школьники установили рекорд на Всемирных соревнованиях по робототехнике в Женеве

Справились на отлично

Как сообщили в Министерстве просвещения Казахстана, наши ребята смогли одержать победу на Всемирных соревнованиях по робототехнике FIRST Global Challenge без единого поражения. Они установили новый рекорд, набрав наибольшее количество баллов. Отметим, что этот чемпионат является одним из самых престижных, а победа в состязании дает школьникам возможность поступить в ведущие мировые вузы. Наши школьники соревновались со сверстниками из 167 стран.

Сборную страны представляли пять школьников в возрасте 15–17 лет. Все они победители национального турнира FIRST Global Challenge, организованного фондами USTEM Robotics и Caravan of Knowledge. Юные инженеры и программисты на протяжении трех дней провели 16 игровых матчей, не проиграв ни одного! Наряду с первым местом в чемпионате казахстанская сборная выиграла золотую медаль Al-Khwarizmi «За блестящую поддержку», оказанную командам из других стран, а также специальную премию JUDGES AWARD за выдающиеся инженерные решения в создании робота.

Капитан команды Ерасыл Абылкасым поблагодарил учителей за знания и поддерж­ку школьников:

– После победы на нацио­нальном турнире мы прак­тически целый месяц дополнительно готовились к мировому этапу с тренерами сборной Казахстана Бекзатом Инкаровым и Кажымуканом Реймбаевым и говорим им большое спасибо. Мы хотели достойно представить страну на мировой арене, и нам это удалось. 25 октября мы празднуем День республики, и мы рады своим результатам накануне такого важного для страны праздника. В этом году темой олимпиады выбрана проблема глобального потеп­ления. По правилам игры, робот, собранный каждой командой, должен подбирать углекислый газ в форме шаров и транспортировать их в специальную корзину, при этом выполняя множество комбинаций. Думаю, что мы отлично справились с поставленной задачей.

Кстати, в июле этого года сборная страны уже участвовала и победила на двух британских внесезонных олимпиа­дах FIRST Tech Challenge UK and Ireland. Тогда школьники смогли установить абсолютный рекорд соревнований, выиграв 19 из 20 игр с рекордным счетом, а также получили сразу три номинации от членов жюри.

Отметим, что FIRST входит в перечень олимпиад, рекомендованных к участию школьникам и учителям Министерством просвещения Казахстана. Ежегодно под эгидой FIRST проводятся различные соревнования для детей от 6 до 18 лет. Каждый конкурс отличается тематикой и сложностью задач. Они привязаны к реальным мировым вызовам – автоматизации промышленности, добыче полезных ископаемых, переработке мусора, освоению космоса, биомедицине и другим важным темам, проинформировала пресс-служба МП РК.