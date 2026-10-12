Казахстанские школьники вошли в четвёрку сильнейших на FIRST Global Challenge

Фото: пресс-служба Минпросвещения

Национальная сборная Казахстана вошла в четвёрку лидеров мирового рейтинга международного чемпионата по спортивной робототехнике FIRST Global Challenge 2026, прошедшего в городе Инчхон (Республика Корея), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

По данным министерства, в соревнованиях приняли участие команды из 185 стран мира. Казахстанские школьники одержали победу во всех 11 квалификационных матчах и вышли в плей-офф. По итогам соревнований сборная заняла четвёртое место в мировом рейтинге, продемонстрировав высокий уровень инженерной подготовки и командной работы.

На протяжении предыдущих четырёх лет сборная Казахстана становилась победителем FIRST Global Challenge. Результат этого года вновь подтвердил конкурентоспособность отечественных школьников на международной арене, отметили в Минпросвещения.

В состав национальной сборной вошли четыре ученика 9–11 классов школы-лицея №92 имени М. Ганди города Алматы - Хусейн Мақсұт, Нұртас Серік, Аспандияр Бердали и Арнур Абдулла, а также ученик гимназии №159 имени Ы. Алтынсарина Ерасыл Ендібай.

Сборная была сформирована по итогам отбора, организованного Республиканским научно-практическим центром «Дарын» Минпросвещения совместно с общественным фондом USTEM Foundation при участии МИИЦР, международного инновационного кластера Astana Hub и поддержке брендов OMODA & JAECOO, входящих в состав Astana Motors.