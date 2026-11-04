Казахстанские шпажисты выступят на этапе Кубка мира в Швейцарии

С 12 по 14 ноября в Берне (Швейцария) пройдёт этап Кубка мира по фехтованию на шпаге среди мужчин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Казахстан будет представлен в индивидуальных и командных соревнованиях.

В личном турнире примут участие Эльмир Алимжанов, Александр Федотов, Ансар Касен, Руслан Курбанов, Богдан Лукин, Кирилл Павлов, Кирилл Проходов, Вадим Шарлаимов и Георгий Тинников.

В командных соревнованиях Казахстан представят Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Кирилл Проходов и Вадим Шарлаимов.

Напомним, в октябре мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге стала победителем этапа Кубка мира в Касабланке (Марокко). После этого успеха национальная команда возглавила мировой рейтинг.