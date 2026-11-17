С 3 по 6 декабря в Ташкенте (Узбекистан) пройдет этап Кубка мира по фехтованию на шпаге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Мужская сборная Казахстана примет участие как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях.

В заявку национальной команды на личный турнир вошли 12 спортсменов: Руслан Курбанов, Кирилл Проходов, Ерлик Сертай, Вадим Шарлаимов, Нуржан Абжанов, Эльмир Алимжанов, Александр Федотов, Алексей Касаткин, Богдан Лукин, Габидин Мустафин, Кирилл Павлов и Георгий Тинников.

В командном турнире Казахстан представят Руслан Курбанов, Кирилл Проходов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов.

Напомним, на предыдущем этапе Кубка мира, который прошёл в Берне (Швейцария), Вадим Шарлаимов завоевал "бронзу" в индивидуальных соревнованиях.