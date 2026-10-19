Казахстанские шпажисты завоевали «золото» этапа Кубка мира в Марокко

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге стала победителем этапа Кубка мира, завершившегося в Касабланке (Марокко)
В финале командных соревнований казахстанские спортсмены одержали победу над сборной России со счётом 45:40, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
В четвертьфинале Казахстан обыграл Египет, а в полуфинале оказался сильнее Франции. Также по ходу турнира атлеты РК выиграли у Турции и Гонконга.
В составе национальной команды выступили Александр Федотов, Кирилл Павлов, Кирилл Проходов и Вадим Шарлаимов.
Напомним, что мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала золотые медали Азиатских игр-2026 в Японии.
Также в этом сезоне казахстанские шпажисты стали чемпионами Азии и мира, добавили в НОК.