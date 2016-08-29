Казахстанские системы ночного видения представят на Международном форуме "Армия-2016"
ТОО "Казахстан Аселсан Инжиниринг" (КАЕ) на Международной военно-технической выставке "Армия-2016" планирует продемонстрировать основную линейку производимой продукции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Так, предприятие представит прицелы ночного видения, тепловизионные системы, а также стабилизированный, дистанционно управляемый боевой модуль, интегрированный с боевой колесной машиной "Арлан" компании "Казахстан Парамаунт Инжиниринг".
Боевой модуль предназначен как для удаленного ведения огня, так и для сопровождения цели, ведения прицельной стрельбы в неблагоприятных погодных условиях в любое время суток.
Наряду с этим, КАЕ покажет участникам и гостям форума приборы разведки и наблюдения.
Второй Международный военно-технический форум "Армия-2016" пройдет с 6 по 11 сентября в Московской области.