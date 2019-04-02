Казахстанские спортсменки завоевали бронзу на чемпионате Азии по борьбе

Фото пресс-службы Министерства обороны РК
В Улан-Баторе (Монголия) завершился первый чемпионат Азии по борьбе в возрастной категории до 23 лет, по итогам которого спортсменки Центрального спортивного клуба армии РК Марина Седнева, Ирина Кузнецова, Эллада Махияддинова вошли в тройку призеров, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
Состязания прошли в вольном и классическом стиле. Всего в чемпионате приняли участие более 260 сильнейших спортсменов из 9 стран мира. В ходе соревнований по женской борьбе: золотую медаль завоевала Марина Седнева (55 кг), серебро - у Ирины Кузнецовой (62 кг), бронзовым призером стала Эллада Махияддинова (53 кг).
По итогам чемпионата первое общекомандное место заняла сборная Ирана (200 очков), далее Монголия (177 очков) и Казахстан (147 очков).