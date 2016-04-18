Казахстанские спортсмены пройдут строгий допинг-контроль перед Олимпиадой в Рио
Жания Уранкаева
Депутаты Мажилиса Парламента РК поинтересовались у министра Арыстанбека Мухамедиулы о предпринимаемых мерах в сфере допинговой безопасности отечественных спортсменов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Сейчас остро встал вопрос допинга среди спортсменов. Именитых звезд российского спорта лишают титулов. Эта проблема дошла и до нас. Какие меры предпринимает министерство для недопущения таких ситуаций и какие имеются результаты проделанной работы?" – адресовал свой вопрос депутат Омархан Оксикбаев министру Арыстанбеку Мухамедиулы в ходе "правительственного часа" на тему "О системе мер по развитию массовой физической культуры и спорта в Республике Казахстан".
Глава министерства отметил, что данный вопрос является непростым и поэтому находится на строгом контроле во всем мире.
"Стоит признать, что в Казахстане до настоящего времени вопрос допинга не был проработан. Антидопинговый центр из Алматы сейчас переносится в Астану. Также выделены 200 миллионов тенге спонсорских средств для данной лаборатории. Сейчас нам необходимо уделить особое внимание врачам и специалистам. Это объемный вопрос. И в настоящее время необходимо навести порядок в данном вопросе. Поэтому сейчас, в преддверии олимпиады в Рио, мы строго проверяем спортсменов, чтобы после не было неприятных последствий", – ответил Мухамедиулы.
Отметим, ранее Национальный олимпийский комитет Казахстана приобрел новое оборудование для проверки на допинг.
Напомним, в конце прошлого года спортивную общественность страны всколыхнул допинговый скандал отечественных штангистов Алмаса Утешова, Жасулана Кыдырбаева и Ермека Омиртая.