Казахстанские спортсмены завоевали 13 медалей на Всемирных военных играх

Спорт
Ерзат Сергазин
Фото предоставлено пресс-службой ЦСКА МО РК
В южнокорейском Мунгене завершились Всемирные летние военные игры, в которых приняли участие около 8 тысяч спортсменов-военнослужащих из 117 стран, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ЦСКА.

По итогам комплексных соревнований армейские спортсмены Центрального спортивного клуба МО РК завоевали 13 медалей (4 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых). Что позволило нашей команде в общем зачете разместиться на 12-м месте. Первое место заняли российские военнослужащие, завоевавшие 59 золотых, 43 серебряных и 25 бронзовых медалей, на второй строчке – Бразилия (34, 26, 24), на третьем месте – сборная Китая (32, 31, 35).

Отметим, что золотые медали – на счету боксеров Ельдоса Саркулова (64 кг) и Асланбека Шинбергенова (69 кг), таеквондиста Нурсултана Мамаева и борца вольного стиля Мейрамбека Айнагулова.

Как отмечается, игры в Южной Корее стали самыми масштабными в истории: в них приняли участие около 8 тысяч спортсменов, соперничавших в 24 видах спорта.

Следующие Всемирные летние военные игры пройдут в 2019 году в китайском Ухане.

Популярное

Все
Голоса степи
Травы надежды
Мечты сбываются
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Пять лет на защите прав граждан
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Казахи в древнем Египте? Да!
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
Когда оживает история
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Бектенов обсудил с экспертами Всемирного банка меры по увеличению притока инвестиций в экономику Казахстана
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Голос Олжаса
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Новый кампус «Абай ұлттық мектебі» презентовали в Алматы
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
В Алматы расширят выпуск спецтехники для ЧС

Читайте также

Конгресс WADA планируют провести в Астане
Таеквондист Эльдар Биримбай завоевал «бронзу» ЧА в Монголии
Назым Махмутова принесла Казахстану третью медаль ЧА по тае…
Казахстан выступит на этапе Кубка мира по спортивному скало…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]