Казахстанские спортсмены завоевали 13 медалей на Всемирных военных играх

В южнокорейском Мунгене завершились Всемирные летние военные игры, в которых приняли участие около 8 тысяч спортсменов-военнослужащих из 117 стран, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ЦСКА.
По итогам комплексных соревнований армейские спортсмены Центрального спортивного клуба МО РК завоевали 13 медалей (4 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых). Что позволило нашей команде в общем зачете разместиться на 12-м месте. Первое место заняли российские военнослужащие, завоевавшие 59 золотых, 43 серебряных и 25 бронзовых медалей, на второй строчке – Бразилия (34, 26, 24), на третьем месте – сборная Китая (32, 31, 35).
Отметим, что золотые медали – на счету боксеров Ельдоса Саркулова (64 кг) и Асланбека Шинбергенова (69 кг), таеквондиста Нурсултана Мамаева и борца вольного стиля Мейрамбека Айнагулова.
Как отмечается, игры в Южной Корее стали самыми масштабными в истории: в них приняли участие около 8 тысяч спортсменов, соперничавших в 24 видах спорта.
Следующие Всемирные летние военные игры пройдут в 2019 году в китайском Ухане.