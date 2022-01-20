Казахстанские стандартные образцы будут признаваться в других странах без дополнительных испытаний
Лаура Тусупбекова
Сенат Парламента РК на пленарном заседании ратифицировал Соглашение о сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отмечал ранее ныне заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, ратификация данного Соглашения позволит признавать разработанные в Казахстане стандартные образцы без проведения дополнительных процедур по испытаниям в странах-участницах Соглашения.
«К примеру, Республика Казахстан выпускает стандартный образец, проводит испытания и утверждает тип, а остальные страны-участницы Соглашения признают результаты экспертизы технической документации без проведения дополнительных испытаний», – пояснил министр.
Он подчеркнул, что ратификация данного Соглашения, имеющего межгосударственный статус, повысит доверие к результатам измерений в области метрологии и обеспечит качество и безопасность продукции.
По его информации, в национальном реестре зарегистрировано 634 стандартных образца. Из них 337 стандартных образцов внесено в Реестр межгосударственных стандартных образцов.
«Ратификация данного Соглашения позволит устранить технические барьеры между странами-участниками Соглашения. Это создаст условия для взаимовыгодного сотрудничества между государствами-участниками Соглашения, что благополучно повлияет на развитие экспорта стандартных образцов. Для бизнеса это создаст новые условия для финансового благополучия, сократит административные нагрузки и расширит возможности для удовлетворения потребностей предпринимателей», – сказал глава Минторговли.