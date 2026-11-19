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В Москве с 16 по 24 ноября проходит международный студенческий театральный фестиваль стран СНГ «ГИТИС – МАСТЕР-КЛАСС», организованный Российским институтом театрального искусства (ГИТИС), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В рамках программы студенты третьего курса специальности «Актёрское искусство» представили спектакль «Палата» по пьесе казахстанского драматурга Саи Касымбек. Постановка подготовлена под руководством преподавателя колледжа, заслуженного деятеля Казахстана Майсы Утебаевой.

После показа состоялось обсуждение спектакля с участием студентов ГИТИС, зрителей и исполнителей. Участники обменялись мнениями о художественных решениях постановки и современных подходах к театральному искусству.

Программа фестиваля также включает лекции и мастер-классы по сценической речи, сценическому движению и актёрскому мастерству под руководством преподавателей ГИТИС.

Участие казахстанских студентов в международном фестивале способствует обмену профессиональным опытом, развитию творческих связей между театральными учебными заведениями стран СНГ и продвижению отечественного театрального искусства.