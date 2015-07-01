Казахстанские судьи обслужат матч Лиги Европы

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На матч 1-го раунда квалификационного турнира Лиги Европы между молдавским "Саксан" и "Аполлон Лимассол" (Кипр) назначение получила судейская бригада из Казахстана, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ФФК.
"На матче, который пройдет в Кишиневе, главным арбитром назначен Денис Измайлов из Талдыкоргана, ассистенты рефери Евгений Бельский (Тараз) и Анатолий Ходин (Атырау). Резервный судья Артем Кучин из Караганды", – говорится в официальном сообщении.
Напомним, Денис Измайлов в прошлом сезоне также привлекался
к работе на матчи квалификационного турнира Лиги Европы, в том числе получив назначение на игру группового этапа. Тогда судейская бригада во главе с Артемом Кучиным работала на матче "Янг Бойз" (Швейцария) – "Слован" (Словакия). Измайлов на эту встречу получил назначение в качестве дополнительного ассистента рефери.
Напомним, что первые матчи квалификационного турнира Лиги Европы пройдут 2 июля.