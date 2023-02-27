Казахстанские таеквондисты выиграли открытый чемпионат Словении

В соревнованиях категории G-1 приняли участие около тысячи спортсменов из 50 стран мира.

Фото: Instagram/drs_kz

Сборная Казахстана заняла первое общекомандное место на международном турнире по таеквондо - Slovenia Open, который прошел в городе Любляна (Словения), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Казахстанские таэквондисты положили в свою копилку 5 золотых, 7 серебряных и 13 бронзовых медалей. Данное достижение позволило нашим спортсменам выиграть общий зачет этого международного рейтингового турнира.

В соревнованиях категории G-1 приняли участие около тысячи спортсменов из 50 стран мира.

В числе призеров соревнований оказались казахстанцы:

"Золото" - Мария Севостянова, Самирхон Абабакиров, Газез Нурбек, Эльдар Биримбай и Рита Бакишева;

"Серебро" - Адилет Базарбаев, Искак Елдос, Жавохирхон Исламов, Виктория Кучина, Орынбасар Максат, Рахым Адилханов и Наргиза Койшыбекова;

"Бронза" - Рахым Рахат, Аманбол Бегимбетов, Елшибай Елжан, Азырет Дуйсенбек, Айдана Кумартаева, Ботагоз Капанова, Ермекбай Алибек, Назым Махмутова, Нурай Хусайнова, Бауыржан Хасенов, Нурлан Мырзабаев, Дуйсебай Смайыл и Руслан Жапаров.

Slovenia Open - Открытый чемпионат Словении с участием ведущих таеквондистов мира. Международный ежегодный турнир, который проходит в конце февраля.