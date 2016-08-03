Казахстанские танкисты продолжают лидировать в "Танковом биатлоне-2016"
Ерзат Сергазин
Казахстанские танкисты под руководством командира танка – старшего лейтенанта Асылбека Мусурманкулова показали лучший результат в очередном заезде "Танкового биатлона-2016", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.
На четвертом этапе соревнований наш экипаж уверенно прошел дистанцию, выполнил стрельбы и опередил в заезде команды Сербии, Беларуси и Ирана, вырвавшись на первое место. Для казахстанской команды по танковому биатлону это уже третий заезд в первом этапе конкурса. В предыдущих этапах экипажи Казахстана также демонстрировали высокий уровень подготовки, сохраняя лидерские позиции среди команд Сербии, Индии, России, Никарагуа, Беларуси и Армении в своих заездах.
Впереди у команд-участниц полуфинал и финал состязаний. Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, если в первом этапе в состязаниях участвовали все 17 заявленных стран, то в следующий этап пройдут только 12 команд, а в финале встретятся лишь четыре самых лучших и профессиональных представителя.
Отметим, что в настоящее время на 20 военных полигонах России и Казахстана, а также акваториях Балтийского, Черного и Каспийского морей в самом разгаре Армейские международные игры.
"Если в текущем году на территории нашей страны проходят два конкурса, то уже в 2017 году Казахстан примет на своей земле 6 конкурсов АрМИ, в том числе два новых. В следующем году впервые в программу Армейских международных игр будут включены ралли на бронированных автомашинах, а также специальный конкурс для женщин-военнослужащих – многоборье. Из ныне существующих конкурсов Армейских игр в Казахстане в следующем году пройдут: конкурс военных поваров – "Полевая кухня", соревнование кинологов – "Верный друг", состязания артиллеристов и снайперов – "Мастера артиллерийского огня" и "Снайперский рубеж", – напомнили в МО РК.