Казахстанские тенге неоднократно получали премии Статьи 665 Данияр АШИМБАЕВ, политолог:

Если мы посмотрим на международную практику, то увидим достаточное количество и действующих, и бывших глав государств на денежных знаках различных стран мира. Как монархических, так и демократических. Кроме того, надо понимать то, что ­Нурсултан Абишевич дал согласие на публикацию своего портрета в национальной валюте только к 25-летнему юбилею Независимости, и это во многом характеризует его самого.



Есть пример, когда портрет Ниязова фигурировал на туркменских манатах практически с момента их появления, и многими это расценивалось неоднозначно. Портрет же Главы Казахстана появляется только к 25-летию Независимости – дате очень рубежной. Тем более что банкнота выходит очень ограниченным тиражом, так как это специальный выпуск юбилейной купюры. Это во многом говорит о скромности нашего Президента. И наглядно показывает, что казахстанская модель во многом состоялась. Есть достижения во внешней политике, в экономике, в социальной сфере… Сохранены мир и согласие, страна наработала определенный международный авторитет. То есть уже есть тот багаж, с которым можно войти в историю. Поэтому такая форма благодарности Президенту вполне уместна и не является чем-то экстраординарным.



Казахстанские тенге неоднократно получали премии за свои художественные качества. Для многих коллекционеров эта купюра сразу же станет редкостью не только в Республике Казахстан, но также и за рубежом. Такой раритет из новейшей истории Казахстана будет представлять немалый интерес. Учитывая объем денег в обращении, существует спрос на казахстанские денежные знаки, особенно коллекционные, со стороны различных собирателей. Возможно, далеко не всем удастся эту купюру даже подержать в руках. Мы знаем, что многие казахстанские монеты расходились в первый день их поступления в оборот, а потом по гораздо большей цене появлялись в частных коллекциях. Я думаю, что эту купюру ждет такая же судьба.







