Казахстанские теннисистки сразятся друг с другом в Токио

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Казахстанские теннисистки Зарина Дияс и Юлия Путинцева поспорят между собой за выход в полуфинал турнира Japan Women’s Open Tennis в Токио, сообщает sports.kz
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Путинцева на стадии 1/8 финала обыграла китаянку Синьюнь Хань. Проиграв первую партию (2:6) во втором сете, при счете "2:0" в пользу теннисистки из Казахстана, Хань отказалась от продолжения борьбы по причине травмы. В свою очередь Дияс оказалась сильнее другой китаянки Чжан Шуай – 6:4, 6:2.
Матч с участием казахстанок состоится 15 сентября. Это будет их первая очная встреча в карьере.