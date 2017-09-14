Казахстанские теннисистки сразятся друг с другом в Токио

Спорт
1018
Инга Селезнева
Фото из открытых источников
Казахстанские теннисистки Зарина Дияс и Юлия Путинцева поспорят между собой за выход в полуфинал турнира Japan Women’s Open Tennis в Токио, сообщает sports.kz.

Путинцева на стадии 1/8 финала обыграла китаянку Синьюнь Хань. Проиграв первую партию (2:6) во втором сете, при счете "2:0" в пользу теннисистки из Казахстана, Хань отказалась от продолжения борьбы по причине травмы. В свою очередь Дияс оказалась сильнее другой китаянки Чжан Шуай – 6:4, 6:2.

Матч с участием казахстанок состоится 15 сентября. Это будет их первая очная встреча в карьере.

Популярное

Все
Новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в Шымкенте начали действовать с 1 июля
Указ Президента Республики Казахстан
В три раза увеличилось число иностранцев, прибывших в Казахстан с начала лета, по сравнению с 2022 годом
«Мой конек – детская медицина»
Уже пять медалей
Повлияли еврокубки?
Поднять телеса!
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Арестован гражданин Турции, пнувший маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области
В 5-метровый колодец упала пенсионерка в Кызылординской области
В Коксуском районе официально открыли арбузный сезон, дружно съев почти тонну сочных бахчевых
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
В Кызылорде прямо в областной детской больнице организовали обряд тұсау кесер для ребенка, которому медики спасли жизнь
Сообщник Мухтара Аблязова добровольно вернулся в Казахстан
Лишился одной руки после нападения медведя работник семейного парка-отеля «Абакшино» близ Петропавловска
Казахстанские врачи верят в победу над диабетом
Сотрудники криминальной полиции Карагандинской области расследуют уникальное уголовное дело – торговлю дикими животными
По программе «Ауыл – ел бе­сігі» в Атырауской области планируется в этом году модернизировать 25 сел
Лесные пожары охватили три провинции Турции
Необычным творческим экспериментом ознаменовалось завершение 164-го сезона Уральского русского драматического театра им. А. Н. Островского
Жезказганские волонтеры обвиняют владельца питомника для собак «Алтынқұс» в жестоком обращении с животными
Необычной и сказочной кажется выставка Аrt welding (художественная сварка) в арт-центре Qyzyljar
Стало известно о состоянии девочки, попавшей под колеса грузовика в Алматы
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"

Читайте также

Алексей Луценко выиграл велогонку в Испании
Казахстан завоевал третью медаль на Универсиаде в Китае
Первенство страны по теннису на колясках проходит в Астане
XXXI летняя Универсиада стартовала в Китае

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]