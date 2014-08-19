Казахстанские теннисистки сыграют в квалификации US Open

Две казахстанские теннисистки попытаются за три круга квалификации добыть путевку в основную сетку Открытого чемпионата США – US Open, сообщает Vesti.kz.

В женском одиночном разряде выступят Юлия Путинцева и Сесиль Каратанчева, занимающие 129-е и 177-е места в мировом рейтинге соответственно.

Сесиль Каратанчева начнет выступление матчем против хозяйки корта 26-го номера квалификации Мелани Оудин. Юлия Путинцева, получившая 20-й номер, сыграет с парагвайкой Монсеррат Гонсалес.

В мужском разряде турнира на этой стадии представителей Казахстана нет. Основная сетка US Open стартует 25 августа.