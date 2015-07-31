Казахстанские теннисисты сразятся за выход в финал "Кубка Президента"

Фото с сайта Ktf.kz
Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Дмитрий Попко завтра, 1 августа, сыграют между собой в полуфинале "Кубка Президента" (турнир серии Челленджер), проходящего в Астане, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Ktf.kz.
В четвертьфинальном матче Кукушкин обыграл украинца Дениса Молчанова со счетом 6:1, 2:6, 6:2.
Ранее в ½ финала вышел Попко, который с результатом 6:3, 6:2 победил Ти Чена из Китайского Тайпея.
В другом полуфинале сойдутся Евгений Донской (Россия) – победитель пары Ян Мертль (Бельгия)\Константин Кравчук (Россия). Поединок между двумя последними игроками проходит в эти минуты.
Мужской "Кубок Президента Казахстана" по теннису проводится с 2007 года. Михаил Кукушкин выигрывал его в 2011 году.