Казахстанские теннисисты сразятся за выход в финал "Кубка Президента"

Спорт
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Талгат Исенов
Фото с сайта Ktf.kz
Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Дмитрий Попко завтра, 1 августа, сыграют между собой в полуфинале "Кубка Президента" (турнир серии Челленджер), проходящего в Астане, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Ktf.kz.

В четвертьфинальном матче Кукушкин обыграл украинца Дениса Молчанова со счетом 6:1, 2:6, 6:2.

Ранее в ½ финала вышел Попко, который с результатом 6:3, 6:2 победил Ти Чена из Китайского Тайпея.

В другом полуфинале сойдутся Евгений Донской (Россия) – победитель пары Ян Мертль (Бельгия)\Константин Кравчук (Россия). Поединок между двумя последними игроками проходит в эти минуты.

Мужской "Кубок Президента Казахстана" по теннису проводится с 2007 года. Михаил Кукушкин выигрывал его в 2011 году.

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