Казахстанские товары обяжут продвигать в магазинах и маркетплейсах

Фото: Kazpravda.kz, пресс-служба Правительства

Новые требования по обязательной доле казахстанских товаров вступают в силу для торговых сетей с 20 октября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

Отечественные товаропроизводители получат приоритет на полках казахстанских магазинов. Об этом на заседании Правительства сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев. По его словам, новые требования для владельцев торговых точек приняты в рамках комплекса мер по продвижению местной продукции.

«С 20 октября вступают в силу новые требования по обязательной доле отечественных товаров в каждой товарной категории и подкатегории. С торговыми сетями заключено 72 меморандума по продвижению казахстанской продукции», — доложил министр.

По итогам девяти месяцев объем торговли в стране достиг 61 трлн теңге, что на 16% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Основной объем пришелся на оптовую торговлю – 40,7 трлн теңге, в то время как розничная торговля достигла 20,5 трлн теңге.



Больше всего товаров покупают и продают в пяти регионах страны – на них приходится свыше 70% всего торгового оборота. В этот список вошли Алматы, Астана, Шымкент, а также Атырауская и Карагандинская области.

При этом большую часть составляют товары с высокой степенью переработки: автомобили, бытовая техника, фармацевтическая продукция, напитки, продукты питания и строительные материалы.

Кроме того, с начала года под единым брендом «Дала дәмі» в республике было организовано 5,6 тыс. сельскохозяйственных ярмарок.

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил важность более активного выхода казахстанских производителей на внешние рынки. С учетом емкости внутреннего рынка дальнейшее наращивание производства и экономический рост во многом зависят от увеличения объемов экспорта. В этой связи поручено активизировать работу по продвижению отечественной продукции за рубежом, освоению новых рынков сбыта и расширению географии экспортных поставок.